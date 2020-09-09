سلفيت: تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس (كورونا) وتمديد إغلاق قرية "سرطة"





ووفق تصريح للمحافظ عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن الحالات الجديدة، موزعة على "دير بلوط" بواقع إصابة واحدة، ثلاث إصابات في سلفيت، وإصابتان في "ياسوف"، ومسحة إصابة واحدة، وإصابتان في "سرطة"، وإصابة واحدة في "كفل حارس".





ومدد المحافظ إغلاق "سرطة" 48 ساعة، حيث تقوم طواقم الطب الوقائي بحصر المخالطين وعمل اللازم.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء د.عبدالله كميل اليوم الأربعاء، تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.