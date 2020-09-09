انفجار قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية

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رام الله - دنيا الوطن

وقع انفجار، اليوم الأربعاء، قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية مقديشو، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الانفجار وقع بالمسرح الوطني قرب القصر الرئاسي.



ولم يصدر بيان رسمي من السلطات حول طبيعة الانفجار أو وقوع خسائر.



لكن راديو "دانان" الصومالي ذكر أن الانفجار ناتج عن تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش قرب القصر الرئاسي.