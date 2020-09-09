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دولي

أمريكا: وفيات (كورونا) تتجاوز حاجز الـ190 ألف حالة

أمريكا: وفيات (كورونا) تتجاوز حاجز الـ190 ألف حالة
رام الله - دنيا الوطن
تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة جراء فيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، حسب معطيات وكالة (رويترز)، حاجز الـ190 ألف حالة.

وأفادت الوكالة ذاتها، بأن المعدل المتوسط للوفيات جراء فيروس (كورونا) خلال أسبوع واحد يبلغ في الولايات المتحدة خلال الشهر الأخير نحو 6100 حالة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث الحصيلة العامة لضحايا الجائحة، كما تمثل، حسب معطيات الوكالة، الدولة الـ12 في العالم من حيث نسبة الوفيات من عدد السكان، حيث يبلغ هذا العدد 58 حالة من كل 100 ألف شخص.

وبحسب بيانات موقع (Worldometers) للإحصاءات، وصلت حصيلة الوفيات المسجلة جراء الجائحة في الولايات المتحدة حتى الآن 194339 حالة، فيما تقول معطيات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية المعنية بمتابعة تطورات فيروس (كورونا) في البلاد إن هذا العدد بلغ 189972 شخصا.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) المستجد بنحو 6.3 مليون حالة.

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