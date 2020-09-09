مصرع سيدة وطفل وإصابة ستة آخرين إثر حادث سير ذاتي شرقي طولكرم





وتم تحويل السائق المصاب لمستشفى النجاح بنابلس، بالإضافة إلى إصابة تم تحويلها لمستشفيات أراضي عام 48، علما بأن السيدة المتوفية تم تحويلها لمستشفيات أراضي عام 48، وفي طريقها توفيت وتم تحويلها للمستشفى الحكومي درويش نزال.



وأضاف ارزيقات، أن شرطة طولكرم باشرت بالتحقيق في الحادث.





رام الله - دنيا الوطنلقيت سيدة وطفل مصرعهما وأصيب ستة آخرون، مساء اليوم، إثر حادث سير ذاتي على مفرق بيت ليد، شرقي مدينة طولكرم.وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن حادث سير ذاتياً وقع على مفرق بيت ليد شرق مدينة طولكرم، أدى لوفاة سيدة وعمرها (48 عاماً) وطفل (ثلاثة أيام)، وإصابة ستة منهم أربعة تم تحويلهم لمستشفى الزكاة بطولكرم، واثنان منهم وصفت جروحهم بالخطيرة.