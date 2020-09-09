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محافظة أريحا: قرار إداري بإغلاق قرية الجفتلك ومنع كافة أشكال التجمعات

محافظة أريحا: قرار إداري بإغلاق قرية الجفتلك ومنع كافة أشكال التجمعات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل مساء اليوم الأربعاء، قراراً إدارياً بإغلاق قرية الجفتلك، ومنع كافة أشكال التجمعات والجمهرة في القرية.

يأتي ذلك بسبب تفشي فيروس (كورونا) في القرية، فيما طالب أبو العسل في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، كافة الدوائر والمؤسسات المعنية وذات العلاقة بتنفيذ هذا القرار.




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