شاهد: "دنيا الوطن" ترصد استئناف العمل في بنوك غزة وفق إجراءات وقائية مشددة









رام الله - دنيا الوطنرصدت "دنيا الوطن" اليوم الأربعاء، استئناف العمل في بنوك قطاع غزة، وفق إجراءات وقائية مشددة.ونشرت سلطة النقد الفلسطينية، قائمة المصارف التي فتحت أبوابها في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وذلك تزامناً مع بدء تخفيف إجراءات حظر التجول في بعض مناطق القطاع.وكانت سلطة النقد، قد أعلنت يوم الأحد الماضي، إغلاق فروع المصارف العاملة في قطاع غزة، في ضوء التطورات الصحية بالقطاع.