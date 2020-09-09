قلقيلية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

أفادت محافظة قلقيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) لهذا اليوم بلغ 36 إصابة، بعد تسجيل 10 إصابات جديدة.



وقالت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إن الحالات الجديدة موزعة في قلقيلية، بواقع أربع إصابات، و"عزون" إصابة واحد، بينما في "عسلة" خمس حالات.



وأضافت أن 19 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، تعافت، ليصبح مجموع الإصابات النشطة حتى اليوم، 541 إصابة نشطة.

رام الله - دنيا الوطن