قرقاش: المعاهدة مع إسرائيل قرار سيادي ولن تكون على حساب القضية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء: إن معاهدة السلام مع إسرائيل لن تكون على حساب القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.



وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) عربية: أن قرار دولة الإمارات السيادي بالإعلان عن معاهدة سلام مع إسرائيل يتضمن موافقة إسرائيلية على وقف ضم الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يشكل خطوة مهمة في اتجاه السلام، وفق تعبيره.



وتابع قرقاش: أن هناك فرصة حقيقية لإحياء جهود و مبادرات السلام حول قضية الصراع العربي الإسرائيلي، مشيراً إلى أن حل القضية بيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.



وفق قرقاش، فإن الإمارات تؤكد موقفها الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



وجدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، تأكيده على أن العلاقة مع إسرائيل قرار سيادي وليس موجها ضد أحد، وفق تعبيره، مشيراً إلى أن "تدخلات تركيا بالشؤون العربية مثال على التدخل السلبي".