اشتية: سيأتي يوم يتمنى فيه الطالب أن يدرس في الجامعات الحكومية

أشاد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بالأسس المنهجية لوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، في آلية اختيار المرشحين للمنح الدراسية الخارجية والداخلية والتي تراعي مجموعة من المعايير الاجتماعية والاقتصادية وعدد الإخوة في الجامعات والمعدل، والتوزيع الجغرافي.



كما دعا رئيس الوزراء خلال جولة تفقدية نظمها، اليوم الأربعاء، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي برام الله، الطلبة المستفيدين من صندوق الطلبة سداد الأقساط المستحقة عليهم لتمكين غيرهم من الاستفادة من الصندوق.



وشدد اشتية على أهمية اهتمام الطلبة بالتعليم التقني قائلا: "سيأتي يوم يتمنى فيه الطالب ان يدرس في الجامعات الحكومية".

















رام الله - دنيا الوطنواجتمع رئيس الوزراء بالمدراء العامين وطاقم عمل الوزارة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، واستمع منهم حول إنجازات اداراتهم، والصعوبات التي تواجه عملهم خاصة في ظل أزمة كورونا.واكد اشتية على الدور الرائد للجامعات الفلسطينية معتبرا ان التعليم عند الفلسطينيين بمثابة استراتيجية بقاء وتقدم، كما أكد على ضرورة اعتماد تخصصات مستحدثة تراعي التسارع العلمي والبحثي الموجود، وتعديل ومراجعة بعض التخصصات الموجودة والتي تكدس بطالة الخريجين، ولا تتناغم مع سوق العمل في فلسطين، بما يساهم في النهوض بالعملية التعليمية رغم الاحتلال وكافة المعيقات.وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تبني شعار "من التعليم الى التعلم" لتكون العملية التعليمية مبنية على التفكير والابداع، مشيرا الى اهمية إنشاء مجلة علمية محكمة خاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر الأبحاث العلمية للباحثين الفلسطينيين وتكون بإشراف مختصين فلسطينيين وعرب وعالميين.بدوره عرض أبو مويس جهود الوزارة المستمرة للنهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بتوجيهات رئيس الوزراء، وأبرزها نظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية رقم 7 لعام 2020.