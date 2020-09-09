سفيرا فلسطين والأردن لدى اليونان يطلعان مسؤولاً يونانياً على انتهاكات الاحتلال بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

أطلع سفيرا فلسطين مروان طوباسي، والمملكة الأردنية الهاشمية عاهد سويدات لدى اليونان، سكرتير عام وزارة الخارجية اليونانية السفير ذيميستوكليس ديميريس، على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، ومخاطر إجراءاته على الهوية العربية للمدينة.



واستعرض السفيران سياسات الاحتلال لتهويد القدس خدمة للمشروع الاستيطاني، وتفريغها من أبناء الشعب الفلسطيني، أصحاب الأرض.



وطالب السفيران، اليونان بضرورة التعاون والعمل المشترك لحماية هوية مدينة القدس، والحفاظ على تراثها ومقدساتها، التي تخضع للاتفاق الفلسطيني الأردني للوصاية على المقدسات، واعتبار القدس مدينة محتلة، وذات وضع خاص بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ما يتطلب حمايتها من كل الأطراف ذات العلاقة.



وشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأوروبي، لكافة مسؤولياته السياسية والقانونية في هذا الخصوص حتى إنهاء الاحتلال.



يشار إلى أن السفير طوباسي سلم الأسبوع الماضي، رسالة خطية من الرئيس محمود عباس، الى رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس، تناولت ذات الموضوع.