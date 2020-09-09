دولي

شاهد: ماكرون أصيب بنوبة سعال أثارت مخاوف من حوله

شاهد: ماكرون أصيب بنوبة سعال أثارت مخاوف من حوله
رام الله - دنيا الوطن
دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في نوبة سعال طويلة أثارت ذعر الفرنسيين، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا في البلاد.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ماكرون وهو يقطع خطابه في إحدى الكليات المهنية أمام عدد من الطالبة، بسبب نوبة سعال حادة انتابته فجأة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

​واعتذر الرئيس الفرنسي للحاضرين، وطلب كوبا من الماء وكمامة جديدة.

وزادت نوبة السعال من مخاوف الفرنسيين من انتشار موجة ثانية قوية للفيروس في البلاد، خاصة مع تسجيل مؤخرا زيادة كبيرة في عدد الإصابات الجديدة بالوباء في عدد من المدن الفرنسية الكبرى خلال أيام قليلة جدا.


 


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