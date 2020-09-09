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بسبب إصابات (كورونا).. المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية

بسبب إصابات (كورونا).. المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة المغربية، الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) لمدة شهر.

وذكر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، على حسابه في (تويتر): "صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة كوفيد 19 إلى غاية يوم السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 في الساعة 6 مساء"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وشهد المغرب منحى تصاعديا في وتيرة انتشار وباء كوفيد-19 بحصيلة تفوق ألف إصابة جديدة يوميا منذ مطلع آب/ أغسطس.

وارتفع مجموع الإصابات بالوباء في المملكة منذ آذار/ مارس إلى 72 ألفا و394، بينما تماثل 55 ألفا و274 مصابا للشفاء.

وشدّدت السلطات في الأسابيع الأخيرة الإجراءات الاحترازية للتصدي للوباء بمنع التنقل من عدة مدن وإليها، آخرها مدينتا خنيفرة ومريرت (وسط)، التي يبدأ منع التنقل منها وإليها الأحد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

كما عززت الإجراءات الاحترازية بإغلاق الأحياء الأكثر تضررا داخل هذه المدن، وإغلاق شواطئ عدة خلال الأسابيع الماضية.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعرب في 20 آب/ أغسطس عن قلقه إزاء ارتفاع الإصابات والوفيات من جراء الوباء، محذّرا من العودة إلى فرض حجر صحي "ستكون له انعكاسات قاسية" على اقتصاد البلاد.

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