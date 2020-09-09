دولي

الخارجية الصينية: القوات الهندية هي التي بدأت بإطلاق النار في منطقة حدودية

رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم (الثلاثاء)، إن القوات الهندية أطلقت النار أولا بعدما عبرت خط السيطرة الفعلية بشكل غير قانوني، مضيفا أن الصين قدمت احتجاجا رسميا للجانب الهندي. 

صرح تشاو بذلك خلال مؤتمر صحفي يومي، ردا على سؤال بشأن أحدث تطورات الموقف على الحدود الصينية-الهندية. 

وتابع تشاو "عبرت القوات الهندية الخط إلى منطقة شنباوشان على الضفة الغربية من بحيرة بانقونغ في القطاع الغربي من الحدود الصينية-الهندية، وأطلقت النار بشكل سافر لتهديد أفراد دورية الحدود الصينية"، مضيفا أن تلك الطلقات النارية "عكرت صفو الهدوء القائم على الحدود بين البلدين منذ عام 1975". 

وأوضح أن القوات الحدودية الصينية اضطرت إلى اتحاذ إجراءات مضادة للسيطرة على الوضع، لافتا إلى أن خطوة الجانب الهندي تمثل انتهاكا جسيما للاتفاقات الثنائية ذات الصلة، ما فاقم التوترات وجعل الموقف معرضا بشدة لسوء الفهم وسوء الحسابات. 

وتابع "هذا استفزاز عسكري خطير، مشين في طبيعته". 

وأشار إلى أن الصين قدمت احتجاجا رسميا للجانب الهندي عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية، مطالبة الجانب الهندي بأن يوقف أنشطته الخطيرة على الفور، ويسحب متجاوزي خط السيطرة الفعلية، ويفرض انضباطا شديداعلى قوات الجبهة الأمامية، ويحاسب الذين أطلقوا النيران بغرض الاستفزاز، ويتأكد من عدم تكرار مثل هذه الأحداث. 

وتابع "الصين صرحت مرارا بأنه يتعين على الجانبين تسوية القضايا سلميا عبر الحوار والتشاور. المواجهة لن تفيد". 

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