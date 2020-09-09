شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تمنع أسرة فلسطينية أخرى من السفر بحجة مولودها الجديد

سلطات الاحتلال تمنع أسرة فلسطينية أخرى من السفر بحجة مولودها الجديد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقدام سلطات الاحتلال هذا اليوم على منع أُسرة فلسطينية مكونة من أم وطفليها من السفر عبر معبر الكرامة من دفعة الأحباب المغادرين الى دبي، وذلك بحجة عدم اضافة طفلها على السجلات الاسرائيلية.

ومن الجدير بالذكر ان هذه الأسرة الخامسة التي تم اعادتها ومنعها من السفر بذات الحجة. 

بهذا الخصوص اكد السفير د.احمد الديك ان هذا القرار هو اجراء تعسفي احتلالي يندرج في اطار العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا، وهو محاولة لابتزاز القيادة الفلسطينية والضغط عليها لاجبارها على التراجع عن قرارها بوقف التنسيق مع الاحتلال.

وحمل السفير الديك الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن نتائج قراراتها وما تحدثه من آثار سلبية على اوضاع الأسر الفلسطينية واقتصادياتها وجمع شملها وحرمانها من ذلك، خاصة وأن هذا الاجراء العقابي يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف والتزامات القوة القائمة بالاحتلال بشأن حرية وحركة تنقل المواطنيين الرازخين تحت الاحتلال.

من جهة أخرى طالب السفير د.أحمد الديك مجلس حقوق الانسان والمفوض السامي لحقوق الانسان والمبعوث الاممي السيد ميلادينوف لتحمل مسؤولياتهم في الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن قرارها وضمان حرية الحركة للمواطنيين الفلسطينيين.

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