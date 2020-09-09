الصين تعقد اجتماع تكريم نماذج يحتذى بها في محاربة كوفيد-19

عقدت الصين صباح اليوم (الثلاثاء) اجتماعا في بكين، لتكريم المواطنين النموذجيين الذين قدموا إسهامات كبيرة خلال المعركة التي خاضتها البلاد ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).





وقدم الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، الأوسمة لمن فازوا بوسام الجمهورية واللقب الفخري الوطني، خلال الاجتماع الذي عُقد بقاعة الشعب الكبرى.





وألقى شي كلمة خلال الاجتماع الذي حضره نحو 3 آلاف شخص.





وقال شي إن الصين حققت إنجازات استراتيجية كبرى في المعركة التي خاضتها ضد (كوفيد-19)، لتظهر المزايا البارزة لقيادة الحزب الشيوعي الصيني والنظام الاشتراكي للبلاد، كما تظهر القوة العظيمة للشعب الصيني والأمة الصينية، والإرث عميق الجذور الذي تتمتع به الحضارة الصينية، وما تتمتع به الأمة من حس المسؤولية الذي تتحلى به دولة كبيرة ومسؤولة.





وحث شي على تحويل الروح التي تحلت بها البلاد وهي تخوض المعركة ضد الفيروس، إلى قوة هائلة لبناء دولة اشتراكية حديثة وتحقيق نهضة الأمة الصينية.





ترأس الاجتماع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ وحضره قادة بارزون آخرون : لي تشان شو ووانغ يانغ ووانغ هو نينغ وتشاو له جي وهان تشنغ ووانغ تشي شان.





بدأ الاجتماع بنهوض جميع الحاضرين وقوفا لإنشاد النشيد الوطني، وبعدها وقفوا جميعا دقيقة من الصمت حدادا على كل روح أودى بها (كوفيد-19).





وقرأ لي تشان شو أمرا رئاسيا لمنح وسام الجمهورية واللقب الفخري الوطني لأربعة من الأخصائيين الطبيين.





وتسلم خبير الأمراض التنفسية الشهير، تشونغ نان شان، وسام الجمهورية، الذي يعد أعلى تكريم من الدولة.





كذلك، جرى منح اللقب الفخري الوطني " بطل الشعب" لثلاثة آخرين من الأخصائيين الطبيين البارزين، هم :





-- تشانغ بو لي، وهو خبير في الطب الصيني التقليدي ترأس البحوث الخاصة بخطة للمزج بين الطب الصيني التقليدي والطب الغربي في علاج المرض.





-- تشانغ دينغ يو، رئيس مستشفى جينيينتان الذي خُصص لمعالجة المرض بمدينة ووهان.





-- تشن وي، وهي عالمة طبية عسكرية، حققت إنجازات كبرى في البحوث الأساسية وتطوير لقاح ودواء وقائي، فيما يتعلق بكوفيد-19.





وقرأ وانغ هو نينغ قرارات تكريم الأفراد البارزين والمجموعات البارزة في مكافحة (كوفيد-19)، فضلا عن أعضاء الحزب البارزين ومنظمات الحزب البارزة على المستوى الأولي بجميع أنحاء البلاد، في الشأن نفسه.





وتم تكريم 1499 شخصا، و500 مجموعة و186 من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني و150 من منظمات الحزب على المستوى الأولي، نظرا للأدوار التي قام بها هؤلاء الأفراد والمنظمات في مكافحة (كوفيد-19)، كما كُرمت أسماء 14 آخرين من أعضاء الحزب الذين وافتهم المنية.





وفي حديثه عن المعركة التي خاضتها البلاد ضد المرض على مدى ما يزيد على ثمانية أشهر، قال شي إن الصين حققت إنجازا بطوليا آخر في المعركة التي تخوضها البشرية كلها لمكافحة المرض، وذلك من خلال تحقيق إنجازات استراتيجية كبرى في مكافحة (كوفيد-19).





وأوضح أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اتخذت إجراءات استثنائية لمواجهة الحادث الاستثنائي المتمثل في تفشي (كوفيد-19)، في إصرار منها على منح حياة الشعب وصحته الأولوية القصوى.





واستطرد شي في حديث موجز عن الروح التي تحلت بها الصين خلال مكافحة (كوفيد-19)، وهي الروح التي اتسمت بوضع حياة الشعب في المقام الأول، والتضامن على المستوى الوطني بأكمله والتضحية واحترام العلم والتحلي بحس أداء مهمة تمس البشرية جمعاء.





وتحدث الرئيس أيضا عن الخبرات الهامة التي جمعتها الصين في مكافحة المرض، في ستة مجالات.





وقال الرئيس إن القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني هي أكثر الدعامات جدارة بالثقة التي يمكن للشعب الصيني أن يعتمد عليها في أوقات الأزمات.





وأكد الرئيس أن الإرادة الصلبة للشعب الصيني هي مصدر القوة اللازمة للتغلب على جميع المصاعب والعقبات على طريق المضي قدما إلى الأمام.





وأوضح أن الميزة البارزة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية هي أنها تمثل الضمانة الأساسية لمواجهة المخاطر والتحديات، ولدعم قدرات الحوكمة الوطنية.





وأشار إلى أن النضال العظيم في مكافحة الفيروس برهن من جديد على أن القوة الوطنية الكبيرة التي تراكمت منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية قد أرست أرضا صلبة تبحر بها البلاد عبر أي "موجة جامحة" في رباطة جأش.





وقال إن المعركة ضد (كوفيد-19) أظهرت أيضا قوة القيم الاشتراكية الأساسية والثقافة التقليدية الصينية الرائعة، وهي الأمور التي تبث تحفيزا هائلا وتساعد في بناء التوافق وحشد الموارد.





وأضاف أن الدعوات واسعة النطاق لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية هي الطريق الصحيح الذي تستطيع من خلاله البشرية تخطي التحديات المشتركة وبناء عالم أفضل وأكثر رخاء.





وأكد أن الشعب الصيني والأمة الصينية سوف يمضيان قدما بالتأكيد في رحلتهما العظيمة خلال العصر الجديد.





وتابع الرئيس " لا يستطيع أي شخص أو أي قوة إيقاف مسيرة الشعب الصيني نحو حياة أفضل."





رام الله - دنيا الوطن