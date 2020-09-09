شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل حالتي وفاة و696 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة: تسجيل حالتي وفاة و696 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 69%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأعلنت الكيلة، تسجيل حالتي وفاة و696 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 767 مُصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد إجراء 5471 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن حالات الوفاة، سجلت في محافظة الخليل (مواطن 64 عاماً من بني نعيم)، ومحافظة بيت لحم (مواطن 63 عاماً من العبيدية).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (102)، محافظة نابلس (71)، محافظة بيت لحم (48)، محافظة قلقيلية (48)، محافظة رام الله والبيرة (71)، جنين (5)، أريحا والأغوار (33)، طوباس (20)، طولكرم (13)، سلفيت (10)، قطاع غزة (87)، ضواحي القدس (48)، مدينة القدس (140).

وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة رام الله والبيرة (270)، محافظة طولكرم (8)، محافظة قلقيلية (33)، محافظة أريحا والأغوار (23)، محافظة الخليل (327)، محافظة سلفيت (1)، مدينة القدس (80)، قطاع غزة (25).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 27 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أن بإمكان المواطنين، الذين أجروا فحص (كورونا) الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

أخبار ذات صلة

وزير الاتصالات: انترنت الجيل الرابع 4G قريبا في الضفة وغزة

وزير الاتصالات: انترنت الجيل الرابع 4G قريبا في الضفة وغزة

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2019

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2019

سلطات الاحتلال تمنع أسرة فلسطينية أخرى من السفر بحجة مولودها الجديد

سلطات الاحتلال تمنع أسرة فلسطينية أخرى من السفر بحجة مولودها الجديد

الهيئة الدولية (حشد): كورونا والحر الشديد يجتاح السجون الإسرائيلية ويفتك بحياة الأسرى الفلسطينيين

الهيئة الدولية (حشد): كورونا والحر الشديد يجتاح السجون الإسرائيلية ويفتك بحياة الأسرى الفلسطينيين

الأتيرة ينفي أنباء إغلاق جميع محافظات الضفة الخميس والجمعة

الأتيرة ينفي أنباء إغلاق جميع محافظات الضفة الخميس والجمعة

هل ستُحل القضية الفلسطينية على يد بايدن حال دخوله البيت الأبيض؟

هل ستُحل القضية الفلسطينية على يد بايدن حال دخوله البيت الأبيض؟

الاحتلال يمدد اعتقال أسير من جنين للمرة الـ21 على التوالي

الاحتلال يمدد اعتقال أسير من جنين للمرة الـ21 على التوالي

مخابرات الاحتلال تستدعي محافظ القدس عدنان غيث

مخابرات الاحتلال تستدعي محافظ القدس عدنان غيث

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2019

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2019

سلطات الاحتلال تمنع أسرة فلسطينية أخرى من السفر بحجة مولودها الجديد

سلطات الاحتلال تمنع أسرة فلسطينية أخرى من السفر بحجة مولودها الجديد

الهيئة الدولية (حشد): كورونا والحر الشديد يجتاح السجون الإسرائيلية ويفتك بحياة الأسرى الفلسطينيين

الهيئة الدولية (حشد): كورونا والحر الشديد يجتاح السجون الإسرائيلية ويفتك بحياة الأسرى الفلسطينيين

الأتيرة ينفي أنباء إغلاق جميع محافظات الضفة الخميس والجمعة

الأتيرة ينفي أنباء إغلاق جميع محافظات الضفة الخميس والجمعة

الاحتلال يمدد اعتقال أسير من جنين للمرة الـ21 على التوالي

الاحتلال يمدد اعتقال أسير من جنين للمرة الـ21 على التوالي

مخابرات الاحتلال تستدعي محافظ القدس عدنان غيث

مخابرات الاحتلال تستدعي محافظ القدس عدنان غيث

حالات اختناق في صفوف العمال جنوب جنين

حالات اختناق في صفوف العمال جنوب جنين

حماس: نُعلن عن كامل تضامننا مع الشعب السوداني بمصابه الأليم

حماس: نُعلن عن كامل تضامننا مع الشعب السوداني بمصابه الأليم

منوعات

عائلة كارداشيان تعلن توقف برنامجها بعد 14 عاماً

عائلة كارداشيان تعلن توقف برنامجها بعد 14 عاماً

شاهد: اليسا وأصاله يثيرون غضب الإماراتيين بسبب &#34;فلسطين&#34;

شاهد: اليسا وأصاله يثيرون غضب الإماراتيين بسبب "فلسطين"

شاهد: فيفي عبده في وصلة رقص جديدة تحية للعراق

شاهد: فيفي عبده في وصلة رقص جديدة تحية للعراق

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بملامحها الشبيهة لـ&#34;ميغان ماركل&#34;

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بملامحها الشبيهة لـ"ميغان ماركل"

شاهد: بعد قطيعة لسنوات.. قضية غسيل الأموال تصالح نهى نبيل وحليمة بولند

شاهد: بعد قطيعة لسنوات.. قضية غسيل الأموال تصالح نهى نبيل وحليمة بولند

شاهد: شقيقة مودل روز تنافسها برقصة &#34;لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: شقيقة مودل روز تنافسها برقصة "لقيت الطبطبة"

شاهد: أقصر زيجات المشاهير العرب.. بعضها لم يتجاوز ساعات قليلة

شاهد: أقصر زيجات المشاهير العرب.. بعضها لم يتجاوز ساعات قليلة

وفاة الفنانة السودانية ستونة.. صاحبة أغنية &#34;شوكولاته&#34;

وفاة الفنانة السودانية ستونة.. صاحبة أغنية "شوكولاته"

فيديو منذ 16 عاماً يكشف المهنة التي أحبتها نادين نسيب نجيم قبل التمثيل

فيديو منذ 16 عاماً يكشف المهنة التي أحبتها نادين نسيب نجيم قبل التمثيل

لائحة الغرامات.. قائمة مشاهير الكويت الذي تم إخلاء سبيلهم في قضية غسيل الأموال

لائحة الغرامات.. قائمة مشاهير الكويت الذي تم إخلاء سبيلهم في قضية غسيل الأموال

عربي

الإمارات تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات (كورونا)

الإمارات تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات (كورونا)

وزير خارجية عمان: نتمسك بالمبادرة العربية إطاراً مرجعياً لتحقيق السلام

وزير خارجية عمان: نتمسك بالمبادرة العربية إطاراً مرجعياً لتحقيق السلام

جدل في لبنان بعد فضيحة الشاي السيلاني والقصر الجمهوري

جدل في لبنان بعد فضيحة الشاي السيلاني والقصر الجمهوري

لبنان وإسرائيل تُحدثان تقدماً بملف ترسيم الحدود البحرية

لبنان وإسرائيل تُحدثان تقدماً بملف ترسيم الحدود البحرية