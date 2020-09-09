هل ستُحل القضية الفلسطينية على يد بايدن حال دخوله البيت الأبيض؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

يبدو أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، بات قريباً من الخسارة في الانتخابات الأمريكية المقبلة، وسط تقدم منافسه وغريمه جو بايدن، خلال استطلاعات للرأي، نشرت مؤخراً على وسائل الإعلام الأمريكية.

المعروف عن جو بايدن، أنه أقل تشدداً عن ترامب، وخاصة تجاه القضية الفلسطينية، ولكن السؤال، هل سيعمل على حلحلة الأمور فيما يخص القضية الفلسطينية، حال فوزه؟

أكد حمادة فراعنة، المحلل السياسي الأردني، لـ"دنيا الوطن"، أن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم بايدن، لافتاً إلى أن الإنسان يريد أن يعبر عن مشاعره ورغباته في هزيمة ترامب ونجاح بايدن، لأن الأول متطرف عدواني عنصري، ومتحالف مع أكثر الاتجاهات عنصرية وتطرفاً في المجتمع الإسرائيلي.

وقال فراعنة: "الائتلاف الذي يقود المستعمرة الإسرائيلية، مكون من ثلاثة اتجاهات، الأول اليمين، واليمين السياسي المتطرف، والاتجاه الديني اليهودي المتشدد، فترامب حليف لهذا الائتلاف، وبالتالي الأذى الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني ازداد بسبب السياسة الأمريكية الداعمة لحكومة المستوطنين".

وأضاف: "منذ عام 1995 حينما اتخذ الكونغرس قراراً باعتبار القدس عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، لا رئيس جمهوري ولا ديمقراطية، نفذ قرار لجان الكونغرس في هذا الاتجاه، حيث جاء ترامب في 6 كانون الأول/ ديمسبر 2017، وأعلن واعترف بأن القدس عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، وسلسلة من الإجراءات التي توجت يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2020، بإعلانه مع نتنياهو في واشنطن عن (صفقة القرن) التي تمس بحقوق الشعب الفلسطيني".

وتابع حمادة بقوله: "لا يوجد إنسان فلسطيني أو عربي أو مسلم أو مسيحي، يقر بحقوق الشعب الفلسطيني، إلا ويتمنى هزيمة ترامب، ونجاح بايدن على الرغم من أن السياسة الأمريكية بمجملها غير صديقة للشعب الفلسطيني، "لافتاً إلى أن هزيمة ترامب تساوي هزيمة (صفقة القرن).

وفي السياق، أكد المحلل السياسي، أن القضية الفلسطينية لن تحل لا على يد بايدن أو أي رئيس أمريكي، لافتاً إلى أن الذي يستطيع أن يحل المشكلة الفلسطينية فقط، هم الفلسطينيون والإسرائيليون.

وقال: "الفلسطينيون حققوا إنجازان في حياتهم، الأول تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، التي انتزعت حق تمثيلها الأوحد كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، فلسطينياً وعربياً ودولياً، الثاني الانتفاضة الثانية عام 2000 التي أرغمت شارون على الرحيل من قطاع غزة، وفكفكة المستوطنات وإزالة قواعد الاحتلال، وبالتالي لا بايدن ولا غيره يستطيع حل القضية الفلسطينية، سوى النضال الفلسطيني، وإرغام المستعمرة الإسرائيلية، بالتسليم بحقوق الشعب الفلسطيني، غير ذلك وهم بأن يراهن الفلسطينيون على العرب أو المسلمين أو المسيحيين أو على أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو الصين".

وأضاف: "رهان الشعب الفلسطيني، يجب أن يعتمد على مسألتين، الأولى نضاله على الأرض، وثانياً مدى اختراقه للمجتمع الإسرائيلي، وكسب إنحيازات إسرائيلية لعدالة قضيته، وإرغام حكومة المستعمرة الإسرائيلية على التسليم بحقوقه كاملة".

بدوره، أكد عبد المجيد سويلم، المحلل السياسي، أن سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية المقبلة، يعتبر تغيراً كبيراً ليس باتجاه حل القضية الفلسطينية، وإنما باتجاه منع الحل الأمريكي الذي يمثله ترامب في تبنيه لكافة المواقف والسياسات الإسرائيلية في نسختها الأكثر عنصرية وعدوانية.

وأوضح سويلم لـ "دنيا الوطن"، أن مجيء جو بايدن، يعتبر فرصة لإسقاط كامل النهج اليميني المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لافتاً إلى أن مجيئه قد يفتح آفاقاً متوازنة نسبياً للحل، ولكن فرصتها ليست قوية.

بدورها، أكدت الدكتورة ريهام عودة، الكاتبة والمحللة السياسية، لـ "دنيا الوطن"، أنه على الرغم من أن استطلاعات الرأي الأمريكية الأخيرة، تشير إلى تفوق بايدن على ترامب بفارق صغير، مما يدل على أن هناك فرصة كبيرة لفوز بايدن في الانتخابات.

وأشارت عودة، إلى أن هناك أيضاً احتمال لفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية بنسبة 50%، لأن الجمهوريون مازالوا يسيطرون على عدد كبير من الأصوات في الولايات الأمريكية، وهناك بعض الرضى الشعبي عن سياسة ترامب بالتعامل مع أزمة (كورونا) عندما خصص 50 مليار دولار أمريكي لهذه الأزمة.

وقالت عودة: "لكن يعتمد أيضاً فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية على مدى نجاحه في إنهاء أزمة (كورونا)، وإنقاذ الاقتصادي الأمريكي، فقد وعد الأمريكيين بإيجاد لقاح للقضاء على الفيروس بأسرع وقت ممكن، لذا في حال فشل ترامب في الإعلان عن لقاح جيد للقضاء على الفيروس، قبل موعد الانتخابات وفشل في دعم الاقتصاد الأمريكي للعودة كما كان بالسابق قبل أزمة (كورونا)، أتوقع خسارة ترامب بالانتخابات".



وأضافت: "في حال فاز بايدن، أتوقع توقف صفقة القرن وتوقف الضغط الأمريكي على الفلسطينيين؛ لتقديم تنازلات تتعلق بالاستيطان، لكن أعتقد أن بايدن سيستمر بدعم إسرائيل لأن إسرائيل هي حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية على مر التاريخ، وليس من السهل لأي رئيس أمريكي منتخب التخلي على العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".



