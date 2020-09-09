الاحتلال يمدد اعتقال أسير من جنين للمرة الـ21 على التوالي
رام الله - دنيا الوطن
مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتقال الأسير محمد شادي جرار من مدينة جنين، للمرة الـ21 على التوالي .
وأفادت عائلة الأسير جرار بأن محكمة سالم العسكرية مددت اعتقال نجلها المعتقل منذ 16 كانون الثاني/ يناير الماضي حتى 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بعد أن تم نقله من معتقل "الجلمة" الى "مجدو".
مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتقال الأسير محمد شادي جرار من مدينة جنين، للمرة الـ21 على التوالي .
وأفادت عائلة الأسير جرار بأن محكمة سالم العسكرية مددت اعتقال نجلها المعتقل منذ 16 كانون الثاني/ يناير الماضي حتى 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بعد أن تم نقله من معتقل "الجلمة" الى "مجدو".
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