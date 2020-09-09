حماس: نُعلن عن كامل تضامننا مع الشعب السوداني بمصابه الأليم

قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، عزت الرشق: إن حركته، تابعت بألم وحزن ما أصاب الشعب السوداني الشقيق جرّاء الفيضانات والسيول، التي اجتاحت مناطق واسعة من أراضيه، وما خلّفته من أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات.





وأضاف الرشق، في تصريح صحفي: "إننا نعلن عن كامل تضامننا مع الشعب السوداني الشقيق في هذا المصاب الأليم، وندعو الدول العربية والإسلامية قادة وشعوبًا ومنظمات، إلى التحرك العاجل لتقديم المساعدات المطلوبة، والتضامن معه للخروج من هذه المحنة التي ألمّت به".





وتابع الرشق: "الوقوف مع السودان الشقيق وشعبه العزيز في هذه الكارثة، هو عنوان الأخوة والوفاء".

رام الله - دنيا الوطن