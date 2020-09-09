بعد اجتماع الأمناء العامين.. هل سيلمس المواطن نتائج إيجابية على أرض الواقع؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
يترقب المواطن الفلسطيني بحذر شديد، النتائج التي ستتمخض عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد يوم الخميس الماضي، برئاسة الرئيس محمود عباس، وبالشراكة بين بيروت ورام الله.
المراقبون يرون، أنه وفقاً للتجارب السابقة، فمن الصعب أن يلمس المواطن الفلسطيني، أي نتائج إيجابية من هذا الاجتماع، كون أن أمامهم العديد من المعيقات.
أكد الدكتور ناصر اليافاوي، المحلل السياسي لـ "دنيا الوطن"، أنه لا يمكن الحكم على نجاح أو فشل أي جهود وحدوية فلسطينية إلا من خلال نجاح المخرجات النهائية التي ينتظرها الشارع الفلسطيني بكل ألوانه وطيفه، والمتمثلة في تطبيق اتفاق القاهرة، وإعادة تشكيل المجلس الوطني، واعادة بناء وإحياء منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، ووضع برنامج سياسي جديد، وتطوير مؤسسات منظمة التحرير، بما فيها اللجنة التنفيذية، والمجلس المركزي، وإعادة تشكيل المجلس الوطني وتحديد جلسة لانعقاده بعد غياب فترة طويلة، لتعزيز وتفعيل مؤسسات المنظمة الفلسطينية، وانضواء الجميع في إطارها.
وقال اليافاوي: "يضاف إلى ذلك التأكيد على أن منظمة التحرير، هي الممثل الشرعي، والوحيد للشعب الفلسطيني، ولابد من انتظام عمل مؤسساتها، والتحقيق العملاتي للمصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وبالتالي فإن ذلك سيكون فقط كاستحقاق ناتج عن اجتماع المجلس الوطني، وإذابة الانقسام بشكل كامل، وتوحيد الخطاب بالشأن السياسي الهادف للحفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني في ظل جائحة التطبيع والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".
وأشار اليافاوي إلى أن أمناء الفصائل الفلسطينية، هذه المرة أكثر جدية مما سبق في ضوء المتغيرات السياسية الدولية في المنطقة، وأن كلاً منهم أصبح ظهره للحائط، وأصبحوا بأمس الحاجة لترتيب العلاقات مع الإقليم المحيط بالفلسطينيين في ظل الأزمات التي تمر بها الدول العربية.
وفي السياق، قال المحلل السياسي: "إن الصراع والتحدي الحقيقي الذي يواجه أمناء الفصائل، هو إبقاء القضية الفلسطينية على أجندة العالم، والقضية المحورية الأساسية على المستوى العالمي، كما كانت قبل الانقسام، وبالطبع هذا لن يتم دون تمتين العلاقات بين الفصائل تحت قيادة شرعية واحدة".
وأضاف: "السؤال المطروح جماهيرياً، هل ستقف إسرائيل وما ملكت أيمانها من أنظمة التطبيع العربية مكتوفة الأيدي أمام هذا التقارب الفصائلي، أم تحضر عصيها لوضعها فى الدولاب الفلسطيني الواقع فى ورشة إعمار ميكانيكية سياسية، الأمر يقف أمام صاحب الدولاب، هل يستمر فى إعماره، أم يتحدى عناصر التخريب لشرائه بثمن بخس، لا زلنا ننتظر الإجابة خلال أربعة أسابيع أخرى".
من جانبه، أكد إياد الشوربجي، المحلل السياسي، لـ "دنيا الوطن"، أن الشعب الفلسطيني، يأمل أن ينعكس ما جاء خلال اجتماع الأمناء العامين، يوم الخميس الماضي، على أرض الواقع، خصوصاً في ظل الأجواء التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وقال الشوربجي: "من الناحية الموضوعية، فإن الأمر ليس بالسهولة، فالمعوقات كبيرة، ولدى الأطراف أجندات وأسباب لهذا الاجتماع، وما جرى في بيروت من لقاءات، يأمل الشعب الفلسطيني أن تتمخض عنها إنجازات حقيقية".
وأضاف: "من غير المتوقع أن تترجم هذه الخطوات إلى نتائج عملية، أو ان مستوى التوقعات ليس مرتفعاً، حيث إن هناك اتجاهين من التوقعات المرتقبة لهذا الاجتماع، بأن هذا الاجتماع يمكن أن يسفر عن مصالحة وتقارب ووحدة، ولكن هذه الاحتمالية ليست بالكبيرة، والاحتمال الآخر أن هذا الاجتماع سيضاف إلى سلسلة اللقاءات الكثيرة، التي كان هدفها الوحدة الوطنية، وإنجاز المصالحة".
وأشار المحلل السياسي إلى أن حجم المعوقات كبير، والأسباب الذاتية للفصائل، والرئيس محمود عباس مختلفة، لافتاً إلى الخطاب الذي ألقاء الرئيس عباس، تبين أنه لن يتزحزح عن برنامجه الذي أفضى لهذه النتائج الكارثية في الضفة الغربية، والذي أدى لهذه السياسات الإسرائيلية، بضم الضفة الغربية، والتنكر لكل المسار التفاوضي، وعملية التسوية.
من جانبه، أكد الدكتور عماد البشتاوي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل، لـ "دنيا الوطن"، أنه من الصعب أن يلمس المواطن الفلسطيني، نتائج إيجابية على أرض الواقع بعد اجتماع الأمناء العامين، لأنه من الناحية العملية، يتم الحديث عن خيار المقاومة سواء الشعبية أو السلمية، وبالتالي إسرائيل لن تسمح بذلك في الضفة الغربية، وبالتالي قادة الفصائل، سيجدون أنفسهم في المعتقلات الإسرائيلية أو في المنافي.
وقال: "يغلب على هذه الفصائل، الخطابات النظرية، لكن دون التدقيق في مآلات الأمور بهذا الاتجاه، وبالتالي من الصعب أن تكون الخطة التي طرحتها الفصائل عملية، حيث تفتقد تماماً للآلية التي من خلالها يمكن القول بأن المواطن الفلسطيني سيلمس آثارها".
وأضاف البشتاوي: "الوحدة الوطنية بحاجة كذلك إلى آلية، فلا يمكن التحديث بها كشعار فقط، لذلك فقد شاهدنا الاجتماع كأنه كرنفالي، واستعراض عضلات، حيث إن مرحلة حساسة وخطيرة بهذا الشكل، فإنها تستدعي لقاءات سرية، ووضع استراتيجيات سرية".
وتابع بقوله: "معظم الفصائل الفلسطينية الـ 14 لا وجود لها على أرض الواقع باستثناء فتح وحماس، وبقايا الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، والباقية عملياً لا تستطيع أن تحرك الشارع، فلا يوجد تنسيق بين الفصائل".
وأوضح المحلل السياسي، أنه إذا أرادت الفصائل ترجمة الخطابات على أرض الواقع، فستجد نفسها إما في المعتقلات الإسرائيلية أو في المنافي، فلا أحد مستعد لذلك، بالإضافة إلى أن حركة فتح لن تسمح لحماس بتحركات شعبية في الضفة الغربية، والا ستخسر نفسها.
وقال: "شاهنا الإقبال الشديد لإسماعيل هنية أمس في مخيم عين الحلوة، وبالتالي إذا استشعرت حركة فتح خطورة شعبية هنية في الخارج، فإن معظم قيادات فتح ستكون متخوفة من أن حركة حماس، تحاول أن تكسب الشعبية في الداخل والخارج، وتطرح نفسها كبديل".
يترقب المواطن الفلسطيني بحذر شديد، النتائج التي ستتمخض عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد يوم الخميس الماضي، برئاسة الرئيس محمود عباس، وبالشراكة بين بيروت ورام الله.
المراقبون يرون، أنه وفقاً للتجارب السابقة، فمن الصعب أن يلمس المواطن الفلسطيني، أي نتائج إيجابية من هذا الاجتماع، كون أن أمامهم العديد من المعيقات.
أكد الدكتور ناصر اليافاوي، المحلل السياسي لـ "دنيا الوطن"، أنه لا يمكن الحكم على نجاح أو فشل أي جهود وحدوية فلسطينية إلا من خلال نجاح المخرجات النهائية التي ينتظرها الشارع الفلسطيني بكل ألوانه وطيفه، والمتمثلة في تطبيق اتفاق القاهرة، وإعادة تشكيل المجلس الوطني، واعادة بناء وإحياء منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، ووضع برنامج سياسي جديد، وتطوير مؤسسات منظمة التحرير، بما فيها اللجنة التنفيذية، والمجلس المركزي، وإعادة تشكيل المجلس الوطني وتحديد جلسة لانعقاده بعد غياب فترة طويلة، لتعزيز وتفعيل مؤسسات المنظمة الفلسطينية، وانضواء الجميع في إطارها.
وقال اليافاوي: "يضاف إلى ذلك التأكيد على أن منظمة التحرير، هي الممثل الشرعي، والوحيد للشعب الفلسطيني، ولابد من انتظام عمل مؤسساتها، والتحقيق العملاتي للمصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وبالتالي فإن ذلك سيكون فقط كاستحقاق ناتج عن اجتماع المجلس الوطني، وإذابة الانقسام بشكل كامل، وتوحيد الخطاب بالشأن السياسي الهادف للحفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني في ظل جائحة التطبيع والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".
وأشار اليافاوي إلى أن أمناء الفصائل الفلسطينية، هذه المرة أكثر جدية مما سبق في ضوء المتغيرات السياسية الدولية في المنطقة، وأن كلاً منهم أصبح ظهره للحائط، وأصبحوا بأمس الحاجة لترتيب العلاقات مع الإقليم المحيط بالفلسطينيين في ظل الأزمات التي تمر بها الدول العربية.
وفي السياق، قال المحلل السياسي: "إن الصراع والتحدي الحقيقي الذي يواجه أمناء الفصائل، هو إبقاء القضية الفلسطينية على أجندة العالم، والقضية المحورية الأساسية على المستوى العالمي، كما كانت قبل الانقسام، وبالطبع هذا لن يتم دون تمتين العلاقات بين الفصائل تحت قيادة شرعية واحدة".
وأضاف: "السؤال المطروح جماهيرياً، هل ستقف إسرائيل وما ملكت أيمانها من أنظمة التطبيع العربية مكتوفة الأيدي أمام هذا التقارب الفصائلي، أم تحضر عصيها لوضعها فى الدولاب الفلسطيني الواقع فى ورشة إعمار ميكانيكية سياسية، الأمر يقف أمام صاحب الدولاب، هل يستمر فى إعماره، أم يتحدى عناصر التخريب لشرائه بثمن بخس، لا زلنا ننتظر الإجابة خلال أربعة أسابيع أخرى".
من جانبه، أكد إياد الشوربجي، المحلل السياسي، لـ "دنيا الوطن"، أن الشعب الفلسطيني، يأمل أن ينعكس ما جاء خلال اجتماع الأمناء العامين، يوم الخميس الماضي، على أرض الواقع، خصوصاً في ظل الأجواء التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وقال الشوربجي: "من الناحية الموضوعية، فإن الأمر ليس بالسهولة، فالمعوقات كبيرة، ولدى الأطراف أجندات وأسباب لهذا الاجتماع، وما جرى في بيروت من لقاءات، يأمل الشعب الفلسطيني أن تتمخض عنها إنجازات حقيقية".
وأضاف: "من غير المتوقع أن تترجم هذه الخطوات إلى نتائج عملية، أو ان مستوى التوقعات ليس مرتفعاً، حيث إن هناك اتجاهين من التوقعات المرتقبة لهذا الاجتماع، بأن هذا الاجتماع يمكن أن يسفر عن مصالحة وتقارب ووحدة، ولكن هذه الاحتمالية ليست بالكبيرة، والاحتمال الآخر أن هذا الاجتماع سيضاف إلى سلسلة اللقاءات الكثيرة، التي كان هدفها الوحدة الوطنية، وإنجاز المصالحة".
وأشار المحلل السياسي إلى أن حجم المعوقات كبير، والأسباب الذاتية للفصائل، والرئيس محمود عباس مختلفة، لافتاً إلى الخطاب الذي ألقاء الرئيس عباس، تبين أنه لن يتزحزح عن برنامجه الذي أفضى لهذه النتائج الكارثية في الضفة الغربية، والذي أدى لهذه السياسات الإسرائيلية، بضم الضفة الغربية، والتنكر لكل المسار التفاوضي، وعملية التسوية.
من جانبه، أكد الدكتور عماد البشتاوي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل، لـ "دنيا الوطن"، أنه من الصعب أن يلمس المواطن الفلسطيني، نتائج إيجابية على أرض الواقع بعد اجتماع الأمناء العامين، لأنه من الناحية العملية، يتم الحديث عن خيار المقاومة سواء الشعبية أو السلمية، وبالتالي إسرائيل لن تسمح بذلك في الضفة الغربية، وبالتالي قادة الفصائل، سيجدون أنفسهم في المعتقلات الإسرائيلية أو في المنافي.
وقال: "يغلب على هذه الفصائل، الخطابات النظرية، لكن دون التدقيق في مآلات الأمور بهذا الاتجاه، وبالتالي من الصعب أن تكون الخطة التي طرحتها الفصائل عملية، حيث تفتقد تماماً للآلية التي من خلالها يمكن القول بأن المواطن الفلسطيني سيلمس آثارها".
وأضاف البشتاوي: "الوحدة الوطنية بحاجة كذلك إلى آلية، فلا يمكن التحديث بها كشعار فقط، لذلك فقد شاهدنا الاجتماع كأنه كرنفالي، واستعراض عضلات، حيث إن مرحلة حساسة وخطيرة بهذا الشكل، فإنها تستدعي لقاءات سرية، ووضع استراتيجيات سرية".
وتابع بقوله: "معظم الفصائل الفلسطينية الـ 14 لا وجود لها على أرض الواقع باستثناء فتح وحماس، وبقايا الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، والباقية عملياً لا تستطيع أن تحرك الشارع، فلا يوجد تنسيق بين الفصائل".
وأوضح المحلل السياسي، أنه إذا أرادت الفصائل ترجمة الخطابات على أرض الواقع، فستجد نفسها إما في المعتقلات الإسرائيلية أو في المنافي، فلا أحد مستعد لذلك، بالإضافة إلى أن حركة فتح لن تسمح لحماس بتحركات شعبية في الضفة الغربية، والا ستخسر نفسها.
وقال: "شاهنا الإقبال الشديد لإسماعيل هنية أمس في مخيم عين الحلوة، وبالتالي إذا استشعرت حركة فتح خطورة شعبية هنية في الخارج، فإن معظم قيادات فتح ستكون متخوفة من أن حركة حماس، تحاول أن تكسب الشعبية في الداخل والخارج، وتطرح نفسها كبديل".
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