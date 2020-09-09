شؤون فلسطينية

كهرباء القدس تُعلن وقف برنامج الفوترة والشحن حتى الجمعة

كهرباء القدس تُعلن وقف برنامج الفوترة والشحن حتى الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، أنها ستوقف كافة عملية دفع الفواتير والشحن الخارجي والداخلي الساعة 9:00 من مساء يوم غد الخميس وحتى الساعة 11:00 من صباح يوم الجمعة الموافق 11/09/2020، وذلك في كافة مكاتب وفروع الشركة ومراكز الشحن الداخلية والخارجية، ومراكز الدفع المنتشرة في جميع مناطق الامتياز، إضافة إلى "الوكلاء" والتطبيق الإلكتروني، بسبب أعمال الصيانة تحديث البرامج والأنظمة .

وأضافت الشركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها تعتذر من جميع مشتركيها بسبب هذا الأجراء، الذي يهدف إلى إجراء الصيانة اللازمة على كافة الأجهزة، وتحديث كافة البرامج والأنظمة المتعلقة بعمليات الشحن ودفع الفواتير، بما فيها التطبيق الإلكتروني.
 
وأهابت الشركة بكافة مشتركيها بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وشحن عداداتهم قبل الساعة التاسعة من مساء يوم غد، كونهم لن يتمكنوا من القيام بأي عملية شحن في جميع فروع ومكاتب الشركة بسبب أعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة.

يذكر، أن كهرباء القدس، أوقفت هذا الإجراء الأسبوع الماضي، حرصاً منها على مشتركيها في مناطق الامتياز، في عدم تعرضهم لأية إشكاليات في الحصول على الخدمات المطلوبة، بما فيها عمليات الشحن، خلال موجة الحر الشديدة، وارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة.

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