سفيرنا لدى السودان: الجالية الفلسطينية بخير ولم تتأثر بالفيضانات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سفير دولة فلسطين لدى جمهورية السودان، عبد الجبار طه، أن أوضاع الجالية الفلسطينية بخير، ولم تتأثر بالفيضانات،



وأضاف طه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتضررة، هي المناطق الزراعية المحاذية للنيل الأزرق.



وعبر طه عن تعاطف شعبنا وقيادته مع الإخوة السودانيين، الذين بات أكثر من نصف مليون منهم دون مأوى، مشيراً إلى أن ما حصل كارثة موسمية، لكنها كانت أشد هذا العام، بسبب ارتفاع منسوب النيل الأزرق بشكل أكثر عن الفيضانات السابقة.