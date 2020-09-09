"الاقتصاد" بغزة: تحرير 20 محضر ضبط لتجار مخالفين رفعوا الأسعار

وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك، قامت بتنظيم 11 جولة ميدانية، تم خلالها تنفيذ 146 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والصيدليات والمطاعم والمخابز ومحال بيع الخضروات.





وقامت طواقم الوزارة بالتنسيق مع محافظ شرطة البلديات، بمنح موزعي البضائع والسلع التموينية، أذونات بالتجول، وتوزيع البضائع على المحلات والمولات التجارية؛ ليتمكن المواطنون من التسوق، وشراء احتياجاتهم، ضمن إجراءات الأمن والسلامة الصحية.





وأشارت إلى أن هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة، تأتي للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين، والتأكد جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.





وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار، واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، أو الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.

وبين التقرير، أنه تم تحرير 20 محضر ضبط لتجار مخالفين، قاموا برفع الأسعار، وتحرير 4 محاضر إتلاف لسلع منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي.