المالكي: أصبحنا مشاغبين لمطالبتنا بموقف من الزلزال الإماراتي الإسرائيلي

أصحبنا مشاغبين لمطالبتنا بموقف من الزلزال الإماراتي الإسرائيلي".





وأضاف المالكي، خلال كلمة له باجتماع وزراء الخارجية العرب: "الإدارة الأمريكية، أصبحت عرابة التطبيع مع إسرائيل، وإما الإعلان عن رفض الخطوة، أو سيعتبر اجتماعنا مباركة للتطبيع الإماراتي".





وتابع المالكي: "دولة عربية، اعترضت على طلبنا عقد اجتماع طارئ، ودولة هددتنا بمشروع قرار بديل".





وبرئاسة دولة فلسطين، انطلقت، ظهر اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الـ 154 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، افتراضيًا.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، رياض المالكي، إن مبادرة السلام العربية، نقيض التطبيع مع إسرائيل، مضيفاً: "