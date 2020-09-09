53 مستوطنًا يقتحمون ساحات الأقصى المبارك

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مجموعات إستيطانية، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأكدت مصادر محلية، أن نحو 53 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى برفقة 23 شرطياً وقاموا بعدد من الجولات الاستفزازية داخل باحاته، واقتحموا مصليات المسجد.