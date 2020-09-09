سلطة النقد تنشر قائمة المصارف التي ستفتح أبوابها في غزة اليوم
رام الله - دنيا الوطن
نشرت سلطة النقد الفلسطينية، قائمة المصارف التي ستفتح أبوابها في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وذلك تزامناً مع بدء تخفيف إجراءات حظر التجول في بعض مناطق القطاع.
وكانت سلطة النقد، قد أعلنت يوم الأحد الماضي، إغلاق فروع المصارف العاملة في قطاع غزة، في ضوء التطورات الصحية بالقطاع.
نشرت سلطة النقد الفلسطينية، قائمة المصارف التي ستفتح أبوابها في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وذلك تزامناً مع بدء تخفيف إجراءات حظر التجول في بعض مناطق القطاع.
وكانت سلطة النقد، قد أعلنت يوم الأحد الماضي، إغلاق فروع المصارف العاملة في قطاع غزة، في ضوء التطورات الصحية بالقطاع.
التعليقات