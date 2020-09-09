3500 إصابة بفيروس (كورونا) في "إسرائيل" خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح الأربعاء عن تسجيل إصابة 3500 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم يومي مسجل حتى الآن.





وذكرت الوزارة، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن عدد الإصابات النشطة ارتفع الى 30 ألف حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات التراكمية إلى 137,159 إصابة، شفي منها 107 آلاف، بينما وصفت إصابة 454 بالخطيرة، وجرى تسجيل وفاة 1040 شخص.





وبينت الوزارة أنها أجرت أمس 43 ألف فحص، وهو أعلى عدد فحوصات يومي حتى الآن.





ويأتي ذلك في ظل الإغلاق الذي بدأ أمس على 40 مدينة وبلدة في الداخل غالبيتها بلدات فلسطينية تضم نسب إصابة مرتفعة جدًا وتصنف بالحمراء.





رام الله - دنيا الوطن