الإعلان عن موعد إطلاق خدمة التناقل الرقمي بين "جوال" و"أورويدو"

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اسحق سدر، اليوم الأربعاء، إطلاق خدمة التناقل الرقمي بين شركتي (جوال) و(أوريدو) في العشرين من أيلول/ سبتمبر الجاري.





وتتيح الخدمة للمشترك في أي من الشبكتين، الاحتفاظ بنفس رقمه عند الانتقال إلى الشبكة الأخرى.





وقال سدر، "إن العملية مرت بصعوبات جمة، أبرزها معيقات الاحتلال، ولكن بإرادة طواقم الوزارة والشركتين، تمكنا من إطلاقها بعد 10 أشهر من العمل".





وأضاف: أن إطلاق الخدمة تجارياً، احتاج عشرات البرمجيات والأجهزة، لضمان تطبيقها بشكل سلس، معرباً عن ثقته بأن تعزز هذه الخدمة التنفسية بين الشركتين لصالح المشتركين.





كما أعرب سدر عن "الاعتزاز بالشرالكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الاتصالات"، مضيفاً أن الوزارة، قطعت شوطاً كبيراً في في أتمتة خدماتها "وسنلمس نتائج هذه الجهود خلال الأيام القريبة المقبلة".





وأشاد سدر بأداء شركتي (جوال) و(أوريدو) ومزودي خدمات الإنترنت خلال جائحة (كورونا).





من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة (أوريدو) ضرغام مرعي، إطلاق خدمة التناقل الرقمي بين الشركتين "نقلة نوعية في قطاع الاتصالات الفلسطيني".





وأشاد مرعي بجهود الطواقم الفنية للوزارة والشركتين، مضيفاً: "نتطلع إلى إطلاق الخدمة بطريقة فعالة"، مؤكداً أن الشركة تعمل على تقديم أفضل الخدمات لمشتركيها؛ "وستواصل ذلك".





بدوره، أعرب مدير عام (جوال) عبد المجيد ملحم عن "الفخر بإطلاق الخدمة بعد جهد كبير لعشرة أشهر"، مؤكداً حرص الشركة على تلبية احتياجات مشتركيها، "وتطوير هذه الخدمات ضمن ما هو متاح"، بعيداً عن العراقيل الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطن