تيسير خالد: المصلحة الوطنية العليا تتطلب سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة الاحتلال الإسرائيلي



جاء ذلك، في الذكرى السابعة والعشرين لرسائل الاعتراف المتبادل بين إسرائيل، ومنظمة التحرير الفلسطينية في التاسع من أيلول/ سبتمبر 1993.





والتي اعترفت فيها إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل الشعب الفلسطيني، واعترفت فيها منظمة التحرير الفلسطينية، بحق إسرائيل في العيش بسلام وأمن، وأكدت فيها التزامها بحل النزاع بين الطرفين بالسبل السلمية، وتعهدت بالامتناع من استخدام الإرهاب أو أي أعمال عنيفة أخرى.



وأكدت اعترافها بقرارات مجلس الأمن رقم 242 و338، وتعهدت بطرح التغييرات الناجمة عن الوضع الجديد في الميثاق الوطني الفلسطيني على المجلس الوطني الفلسطيني، وبصورة خاصة البنود التي تنفي وجود إسرائيل، وتلك التي تتناقض والالتزامات التي تضمنتها رسالة الاعتراف.



وأكد خالد، أن المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، تتطلب خطوة حاسمة في هذا الاتجاه، دون تردد، وإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة (أبارتهايد) وتطهير عرقي، وذلك في ضوء ما انتهت إليه مسيرة التسوية السياسية بعد (صفقة القرن)، الصهيو- أميركية، وممارسات حكومة إسرائيل.



وكذلك، بعد تأكيدها المتواصل، بأنها ماضية في التحلل من التزاماتها، التي وافقت عليها في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإصرارها على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية، وسياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت في القدس والأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية وإعلانات نتنياهو المتكررة بأنه لم يرفع مخطط ضم مساحات واسعة من اراضي الضفة الغربية، وفرض السيادة عليها.

رام الله - دنيا الوطندعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة الاحتلال الإسرائيلي، عملاً بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده في نيسان/ أبريل 2018.وأضاف خالد، قرارات الدورات المتعاقبة للمجلس المركزي الفلسطيني، والاتفاق عليه في الاجتماع القيادي الفلسطيني في أيار/ مايو الماضي، وأخيراً اجتماع الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني والإسلامي، واعتبار رسائل الاعتراف المتبادلة بين الرئيس الشهيد ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، اسحق رابين لاغية، ولم تعد قائمة.