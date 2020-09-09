عزام الأحمد: الموقف العربي "بخلي الواحد مرارته تنفجر"

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: إن والده أطلق عليه اسم عزام، على اسم أول أمين عام لجامعة الدول العربية، مضيفاً: "الموقف العربي بخلي الواحد مرارته تنفجر".



وأضاف الأحمد، وفق إذاعة (صوت فلسطين): "الجامعة العربية تأسست، بسبب القضية الفلسطينية، ولا نريد أن نصطدم مع الإمارات، ونتمنى أن تعيد النظر بقرارها".



وتابع: "الخروج عن مبادرة السلام العربية، طعنة في ظهر الشرعية الدولية، ولسنا من طرح مبادرة السلام العربية، وهي جزء من قرارات الشرعية الدولية، وخارطة الطريق".



وأضاف الأحمد: "نستنكر مواقف بعض الدول العربية، ومن غير المعقول إمكانية توفير شبكة الأمان العربية، ومع ذلك طلبنا قروضاً من تلك الدول، ولم تستجب لنا".



وتابع الأحمد: "بعض الأنظمة العربية تُعايرنا بالانقسام، وقوتنا في وحدتنا، ولن ينتهي الاحتلال ونحن منقسمون، غداً هناك اجتماع للجنة التنفيذية، وسيشارك به الرئيس، والعبرة بتنفيذ القرارات".

رام الله - دنيا الوطن