إغلاق مخيم الفارعة 48 ساعة للحد من تفشي فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يونس العاصي، اليوم الأربعاء، قراراً بإغلاق مخيم الفارعة جنوب طوباس، للحد من تفشي فيروس (كورونا).



وبموجب القرار، يغلق المخيم بكافة مؤسساته، ومساجده والمحال التجارية مدة 48 ساعة؛ وذلك لأغراض التعقيم، والفحص، وكسر سلسلة عدوى الوباء.