اندلاع مواجهات مع الاحتلال واقتحامات في الضفة



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تداهم خلالها منازلهم، وتخرب محتوياتها، وترهب سكانها.

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، وأغلقت طرقاً، ونصبت حواجز عسكرية مفاجئة.ففي الخليل، اقتحمت دوريات الاحتلال بلدة بيت داخل شمال الخليل، وتمركزت في عدة حارات فيها.وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت على مدخل مخيم العروب، شمال الخليل.وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانياً، إضافة للتسبب بحالة من الهلع بين الأطفال.وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عدة منازل، وفتشتها، في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، داهمت منازل ياسين حمودة أبو سرور في مخيم عايدة شمالاً، ويوسف اللحام في مخيم الدهيشة جنوباً، وحسن محمد الورديان في منطقة جبل هندازة شرقاً، وفتشتها وعبث بمحتوياتها، قبل أن تنسحب دون أن يبلغ عن اعتقالات.وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الماضية من اقتحاماتها ودهمها للمنازل، واعتقال عدد من المواطنين في مناطق بيت لحم.وفي نابلس، نصبت قوة للاحتلال، حاجزاً طياراً شمال شرق المدينة على الطريق المؤدي إلى الباذان، وعلى بعد أمتار قليلة من حي المساكن الشعبية.وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال طريق سامية- كفرمالك، ومنعت المرور باتجاه خط (ألون) الاستيطاني.