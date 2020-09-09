لابيد يطرح قانونا بالكنيست لمنع نتنياهو من تولى الرئاسة الإسرائيلية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن أعضاء من حزب "هناك مستقبل" الذي يتزعمه يائير لابيد، وحليفه موشيه يعلون زعيم حزب تيلم، سيقدمون مشروع قانون أمام الكنيست للتصويت عليه لمنع أي شخص يواجه لوائح اتهام جنائية من الترشح للرئاسة.





وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن الهدف من القانون بحد ذاته هو " بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي"، إذ تسعى بعض الجهات للتوصل معه لصفقة بالتنازل عن منصبه مقابل أن يصبح رئيسًا لإسرائيل .





وكانت الهيئة العامة للكنيست قد أسقطت قانوناً طرحه لبيد، يقضي بمنع متهم بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة.





رام الله - دنيا الوطن