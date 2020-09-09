إغلاق عيادة مخيم عسكر القديم في نابلس بسبب فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم، شرق نابلس، اليوم الأربعاء، إغلاق العيادة الصحية بالمخيم، لمدة يومين، إثر إصابة أحد العاملين فيها بفيروس (كورونا).



وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنه "تقرر إغلاق العيادة اليوم وغداً، بسبب الوضع الراهن، ووجود إصابة بفيروس (كورونا) لأحد طواقم العيادة، على أن تعود لفتح أبوابها السبت المقبل؛ وذلك حفاظاً على الصحة والسلامة العامة".