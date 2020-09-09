إغلاق مديرية الحكم المحلي في طوباس بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية الحكم المحلي في طوباس، اليوم الأربعاء، إغلاق أبوابها أمام المراجعين، 48 ساعة، بعد تسجيل إصابة لإحدى الموظفات بفيروس (كورونا).



وأفاد مدير الحكم المحلي، عادل أبو الرب، بأنه سيتم إغلاق أبواب المديرية أمام المراجعين، اليوم وغداً، لأهدف الفحص والتعقيم".