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  • الصحة بغزة: تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالقطاع

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل (87) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: تسجيل (87) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل (87) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ماضية .

وقالت في تقريرها اليومي ان عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1587 عينة.

فيما سجلت الصحة تعافي 25 حالة من اصابات فيروس كورونا السابقة من العائدين

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 1356 اصابة منهاحالات نشطة 1233 (1228 من المجتمع و 5 من العائدين)

أما عدد المتعافين فبلغ 114، وسجل القطاع تسع حالات وفيات، منها ثمانية من داخل المجتمع وحالة من العائدين ).

وأوضحت أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تقيم الحالة الوبائية في قطاع غزة أولا باول وتضع  الاجراءات المناسبة، مشيرة إلى أن تباين عدد الاصابات بين المناطق يؤكد ان وعي وادراك المواطنين بمخاطر الوباء ركيزة أساسية لكسر حلقات التفشي.

ووجهت الصحة رسالة للمواطنين داعية للمحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات.

وأكدت أن المحافظة على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة يكون بتشديد اجراءات الوقاية وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة.

وأكدت على عدم التراخي او الاستهتار بالاجراءات الوقائية لحظة واحدة فالكل مسؤول عن سلامته وسلامة من حوله وليبقى نصب أعيننا.

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