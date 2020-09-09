الحكم المحلي بغزة يضع تصوراً لآلية دوام الموظفين خلال فترة رفع الحظر

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي، بمقر الوزارة، بغزة، أمس الثلاثاء، اجتماعاً لكافة مدراء المناطق والمدراء العامين، اجتماعاً وذلك لوضع تصور حول آلية دوام الموظفين، والاستمرار في تقديم الخدمات، خلال فترة رفع الحظر المفروضة على قطاع غزة بسبب جائحة (كورونا).





ووأضح م. إبراهيم رضوان، أن الهدف من التصور هو المحافظة على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في كافة السيناريوهات بالكفاءة المطلوبة.





وأشار رضوان إلى أنه تم تحديد يوم الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، دوام لبعض الموظفين، وذلك لتقديم جميع خدمات الوزارة، وخاصة الأمور الضرورية والمستعجلة باستثناء ملف المخاتير.





ويتم لك من خلال إلزام جميع الموظفين، بالالتزام بإجراءات الوقاية، كلبس الكمامات، والتباعد، ووضع جل معقم لليدين على مكتب كل موظف.

رام الله - دنيا الوطن