عاجل

  • الأحمد: لا نريد أن نصطدم مع الإمارات ونتمى أن تعيد النظر بقرارها

  • الأحمد: الخروج عن مبادرة السلام العربية طعنة في ظهر الشرعية الدولية

  • الأحمد: لسنا من طرح مبادرة السلام العربية وهي جزء من قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق

  • الصحة بغزة: تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالقطاع

دولي

(كورونا) عالميا: الوفيات تتجاوز 901 ألفا والاصابات 27.7 مليونا

(كورونا) عالميا: الوفيات تتجاوز 901 ألفا والاصابات 27.7 مليونا
رام الله - دنيا الوطن
تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى صباح الأربعاء 27.7 مليونا، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 901,869وفاة حول العالم، فيما اقترب عدد المتعافين الى 20 مليونا، بحسب آخر بيانات نشرها موقع(worldometers) العالمي والمختص برصد الحالة الوبائية حول العالم .

حاكم نيويورك: ترامب تسبب بتفشي كورونا في الولاية
وقال حاكم ولاية نيويورك "أندرو كومو" إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسبب بتفشي كورونا في الولاية، لتأخره في فرض حظر السفر على القادمين من أوروبا.

وحتى صباح الأربعاء ارتفعت وفيات كورونا في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا في العالم من انتشار الفيروس إلى 194,032، والإصابات إلى 6,514,23139 إصابة.

فرنسا تسجل 6544 إصابة و38 وفاة
وأعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 6544 إصابة و38 وفاة جراء فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب معطيات مديرية الصحة العامة، فقد ارتفع إجمالي الإصابات إلى 335,524، بينما وصل عدد الوفيات إلى 30,764.

من جانبها، أعربت الهيئة العلمية في فرنسا عن قلقها من الموجة الثانية لكورونا في أشهر الخريف أو الشتاء.

إصابات كورونا الجديدة في المكسيك تتجاوز 5 آلاف
وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس الثلاثاء، عن تسجيل 703 حالات وفاة و5351 إصابة جديدة بالفيروس في الـ 24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 68484، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 642860 حالات.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع كبير في الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم الاثنين، الذي سجلت فيه المكسيك 223 وفاة و3486 إصابة بالفيروس.

وفيات فيروس كورونا في البرازيل تتجاوز 127 ألفا
وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في البرازيل عتبة 4 ملايين حالة، بينما تجاوزت حصيلة الوفيات 127 ألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء تسجيل 504 حالات وفاة، و14.279 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 4,165,124حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات 127,517حالة.

الارجنتين تسجل ارتفاع كبير
وتجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين، الثلاثاء، حاجز الـ 500 ألف حالة، مسجلة ارتفاعا كبيرا للمصابين الجدد على أساس يومي.

وأفادت وزارة الصحة الأرجنتينية، في بيان، بتسجيل 12027 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 9215 في إحصائية الاثنين، لترتفع الحصيلة العامة للحالات إلى 500,034.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 276 وفاة جديدة جراء الجائحة، بينما بلغ هذا المؤشر في بيانات الاثنين 271 شخصا، ليصل العدد العام للوفيات المسجلة إلى مستوى 10405 حالات.

وأضافت السلطات الصحية الأرجنتينية أن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 366590، فيما تعتبر 123039 حالة ناشطة.

وتعتبر الأرجنتين الدولة الـ 10 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، كما تحتل المركز الـ 16 من حيث عدد ضحايا الجائحة.

الإصابات بجنوب أفريقيا تتجاوز 640 ألفا
وسجلت جنوب أفريقيا في الـ 24 ساعة المنقضية 1079 إصابة جديدة، وهو ما رفع الإجمالي إلى أكثر من 640 ألف إصابة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 640،441، بعد تسجيل 1079 حالة خلال 24 ساعة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 567،729 حالة.

كما تم تسجيل 82 وفاة جديدة رفعت الإجمالي إلى 15،086 وفاة، وبهذه الأرقام تتصدر جنوب أفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات والوفيات.

مصر تسجل 187 إصابة و19 وفاة جديدة
وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الثلاثاء، هو 100 ألف و228 حالة من ضمنهم 79 ألفا و886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة".

شركة أدوية عملاقة تعلّق اختبار لقاح
أعلنت مجموعة “"أسترازينيكا" للصناعات الدوائية أنّها قررت طواعية تعليق التجارب السريرية التي تجريها حول العالم للقاح تجريبي ضد مرض (كوفيد-19) طورته جامعة أكسفورد، وذلك بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بمرض دون سبب واضح.

وتعمل الشركة مع جامعة أكسفورد البريطانية على تطوير اللقاح الذي بدأت اختبارات المرحلة المتأخرة عليه الأسبوع الماضي.

وبحسب موقع "ستات" الإخباري الطبي، فإنه تم رصد رد فعل معاكس لدى أحد المشاركين في التجربة التي تجرى في بريطانيا.

وأوقفت الشركة طواعية التجارب على لقاح أكسفورد لمراجعة سلامة البيانات والتحقق منها، ووصفت ذلك بأنه إجراء روتيني في مثل تلك التجارب.

أخبار ذات صلة

لابيد يطرح قانونا بالكنيست لمنع نتنياهو من تولى الرئاسة الإسرائيلية

لابيد يطرح قانونا بالكنيست لمنع نتنياهو من تولى الرئاسة الإسرائيلية

بعد ظهور أعراض جانبية: شركة أمريكية توقف تطوير لقاح (كورونا)

بعد ظهور أعراض جانبية: شركة أمريكية توقف تطوير لقاح (كورونا)

استهداف موكب نائب الرئيس الأفغاني بانفجار في كابول

استهداف موكب نائب الرئيس الأفغاني بانفجار في كابول

(كورونا) في إسرائيل: اغلاق 1368 مدرسة و1021 روضة خلال أسبوع

(كورونا) في إسرائيل: اغلاق 1368 مدرسة و1021 روضة خلال أسبوع

إيران تطالب إسرائيل بتعويضات تفوق المليار دولار

إيران تطالب إسرائيل بتعويضات تفوق المليار دولار

العثور على سفينة حربية ألمانية اختفت قبل 80 عاماً

العثور على سفينة حربية ألمانية اختفت قبل 80 عاماً

الصحة العالمية: جائحة (كورونا) ليست الأخيرة

الصحة العالمية: جائحة (كورونا) ليست الأخيرة

تشاد تُكذّب نتنياهو بشأن افتتاح سفارة لها بالقدس المحتلة

تشاد تُكذّب نتنياهو بشأن افتتاح سفارة لها بالقدس المحتلة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف في جنين

الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف في جنين

إغلاق مديرية الحكم المحلي في طوباس بسبب (كورونا)

إغلاق مديرية الحكم المحلي في طوباس بسبب (كورونا)

الاحتلال يقتلع 22 شجرة زيتون في رأس كركر غرب رام الله

الاحتلال يقتلع 22 شجرة زيتون في رأس كركر غرب رام الله

الصحة بغزة تُصدر تنويهاً بشأن تقرير الحالة الوبائية لفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تُصدر تنويهاً بشأن تقرير الحالة الوبائية لفيروس (كورونا)

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل في بلدتي الرماضين وبني نعيم

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل في بلدتي الرماضين وبني نعيم

توغل إسرائيلي محدود شرقي الشجاعية

توغل إسرائيلي محدود شرقي الشجاعية

الاحتلال يُداهم عدة منازل في بيت لحم

الاحتلال يُداهم عدة منازل في بيت لحم

انخفاض مفاجئ بأسعار صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض مفاجئ بأسعار صرف الدولار مقابل الشيكل

منوعات

شاهد: فيفي عبده في وصلة رقص جديدة تحية للعراق

شاهد: فيفي عبده في وصلة رقص جديدة تحية للعراق

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بملامحها الشبيهة لـ&#34;ميغان ماركل&#34;

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بملامحها الشبيهة لـ"ميغان ماركل"

شاهد: بعد قطيعة لسنوات.. قضية غسيل الأموال تصالح نهى نبيل وحليمة بولند

شاهد: بعد قطيعة لسنوات.. قضية غسيل الأموال تصالح نهى نبيل وحليمة بولند

شاهد: شقيقة مودل روز تنافسها برقصة &#34;لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: شقيقة مودل روز تنافسها برقصة "لقيت الطبطبة"

شاهد: أقصر زيجات المشاهير العرب.. بعضها لم يتجاوز ساعات قليلة

شاهد: أقصر زيجات المشاهير العرب.. بعضها لم يتجاوز ساعات قليلة

وفاة الفنانة السودانية ستونة.. صاحبة أغنية &#34;شوكولاته&#34;

وفاة الفنانة السودانية ستونة.. صاحبة أغنية "شوكولاته"

فيديو منذ 16 عاماً يكشف المهنة التي أحبتها نادين نسيب نجيم قبل التمثيل

فيديو منذ 16 عاماً يكشف المهنة التي أحبتها نادين نسيب نجيم قبل التمثيل

لائحة الغرامات.. قائمة مشاهير الكويت الذي تم إخلاء سبيلهم في قضية غسيل الأموال

لائحة الغرامات.. قائمة مشاهير الكويت الذي تم إخلاء سبيلهم في قضية غسيل الأموال

&#34;حياتي ادمرت&#34;... انهيار سما المصري بعد تعديل حكم حبسها

"حياتي ادمرت"... انهيار سما المصري بعد تعديل حكم حبسها

شاهد: ميرهان حسين ترقص في حمام السباحة

شاهد: ميرهان حسين ترقص في حمام السباحة

عربي

جدل في لبنان بعد فضيحة الشاي السيلاني والقصر الجمهوري

جدل في لبنان بعد فضيحة الشاي السيلاني والقصر الجمهوري

الكويت: شركة عقارية غسلت 340 مليون دينار

الكويت: شركة عقارية غسلت 340 مليون دينار

الكويت تُسجل 50 مليار دينار فوائض مالية خلال 20 عاماً

الكويت تُسجل 50 مليار دينار فوائض مالية خلال 20 عاماً

الولايات المتحدة تُعلن خفضاً إضافياً لقواتها في العراق

الولايات المتحدة تُعلن خفضاً إضافياً لقواتها في العراق