(كورونا) عالميا: الوفيات تتجاوز 901 ألفا والاصابات 27.7 مليونا

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى صباح الأربعاء 27.7 مليونا، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 901,869وفاة حول العالم، فيما اقترب عدد المتعافين الى 20 مليونا، بحسب آخر بيانات نشرها موقع(worldometers) العالمي والمختص برصد الحالة الوبائية حول العالم .





حاكم نيويورك: ترامب تسبب بتفشي كورونا في الولاية

وقال حاكم ولاية نيويورك "أندرو كومو" إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسبب بتفشي كورونا في الولاية، لتأخره في فرض حظر السفر على القادمين من أوروبا.





وحتى صباح الأربعاء ارتفعت وفيات كورونا في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا في العالم من انتشار الفيروس إلى 194,032، والإصابات إلى 6,514,23139 إصابة.





فرنسا تسجل 6544 إصابة و38 وفاة

وأعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 6544 إصابة و38 وفاة جراء فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبحسب معطيات مديرية الصحة العامة، فقد ارتفع إجمالي الإصابات إلى 335,524، بينما وصل عدد الوفيات إلى 30,764.





من جانبها، أعربت الهيئة العلمية في فرنسا عن قلقها من الموجة الثانية لكورونا في أشهر الخريف أو الشتاء.





إصابات كورونا الجديدة في المكسيك تتجاوز 5 آلاف

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس الثلاثاء، عن تسجيل 703 حالات وفاة و5351 إصابة جديدة بالفيروس في الـ 24 ساعة الأخيرة.





ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 68484، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 642860 حالات.





وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع كبير في الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم الاثنين، الذي سجلت فيه المكسيك 223 وفاة و3486 إصابة بالفيروس.





وفيات فيروس كورونا في البرازيل تتجاوز 127 ألفا

وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في البرازيل عتبة 4 ملايين حالة، بينما تجاوزت حصيلة الوفيات 127 ألف حالة.





وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء تسجيل 504 حالات وفاة، و14.279 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير.





وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 4,165,124حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات 127,517حالة.





الارجنتين تسجل ارتفاع كبير

وتجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين، الثلاثاء، حاجز الـ 500 ألف حالة، مسجلة ارتفاعا كبيرا للمصابين الجدد على أساس يومي.





وأفادت وزارة الصحة الأرجنتينية، في بيان، بتسجيل 12027 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 9215 في إحصائية الاثنين، لترتفع الحصيلة العامة للحالات إلى 500,034.





وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 276 وفاة جديدة جراء الجائحة، بينما بلغ هذا المؤشر في بيانات الاثنين 271 شخصا، ليصل العدد العام للوفيات المسجلة إلى مستوى 10405 حالات.





وأضافت السلطات الصحية الأرجنتينية أن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 366590، فيما تعتبر 123039 حالة ناشطة.





وتعتبر الأرجنتين الدولة الـ 10 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، كما تحتل المركز الـ 16 من حيث عدد ضحايا الجائحة.





الإصابات بجنوب أفريقيا تتجاوز 640 ألفا

وسجلت جنوب أفريقيا في الـ 24 ساعة المنقضية 1079 إصابة جديدة، وهو ما رفع الإجمالي إلى أكثر من 640 ألف إصابة.





وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 640،441، بعد تسجيل 1079 حالة خلال 24 ساعة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 567،729 حالة.





كما تم تسجيل 82 وفاة جديدة رفعت الإجمالي إلى 15،086 وفاة، وبهذه الأرقام تتصدر جنوب أفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات والوفيات.





مصر تسجل 187 إصابة و19 وفاة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الثلاثاء، هو 100 ألف و228 حالة من ضمنهم 79 ألفا و886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة".





شركة أدوية عملاقة تعلّق اختبار لقاح

أعلنت مجموعة “"أسترازينيكا" للصناعات الدوائية أنّها قررت طواعية تعليق التجارب السريرية التي تجريها حول العالم للقاح تجريبي ضد مرض (كوفيد-19) طورته جامعة أكسفورد، وذلك بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بمرض دون سبب واضح.





وتعمل الشركة مع جامعة أكسفورد البريطانية على تطوير اللقاح الذي بدأت اختبارات المرحلة المتأخرة عليه الأسبوع الماضي.





وبحسب موقع "ستات" الإخباري الطبي، فإنه تم رصد رد فعل معاكس لدى أحد المشاركين في التجربة التي تجرى في بريطانيا.





وأوقفت الشركة طواعية التجارب على لقاح أكسفورد لمراجعة سلامة البيانات والتحقق منها، ووصفت ذلك بأنه إجراء روتيني في مثل تلك التجارب.

رام الله - دنيا الوطن