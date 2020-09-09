لبنان وإسرائيل تُحدثان تقدماً بملف ترسيم الحدود البحرية

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأميركي "آمل أن أتمكّن من العودة إلى لبنان، وتوقيع هذا الاتفاق في الأسابيع المقبلة"، موضحاً أن الأمر، سيعطي فرصة للبنان وإسرائيل للبدء بتحقيق تقدم فعلي.



ورفض شينكر الإدلاء بتعليق حول العقبات التي واجهت الاتفاق، لكنّه قال: إن جولات مكوكية أميركية لأكثر من عام بين البلدين من أجل التوصّل إلى تفاهم مبدئي، كانت "للأسف مضيعة للوقت".



وكانت قد أعلنت الحكومة الإسرائيلية في عام 2019 أنها وافقت على إجراء محادثات مع لبنان بوساطة أميركية لحلّ النزاع القائم حول الحدود البحرية.



ومطلع آب/ أغسطس صرّح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنّ المحادثات مع الأميركيين في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل أصبحت في "خواتيمها".



وتُعدّ قضية الحدود البحرية المشتركة، مسألة شائكة، خصوصاً بسبب النزاع القائم حول حقوق التنقيب الساحلي.

رام الله - دنيا الوطنأعلن مسؤول أميركي، أنّ المحادثات التي تجري بوساطة واشنطن؛ لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، تحرز "تقدّماً تدريجياً"، مبدياً أمله بتوقيع اتّفاق إطار في غضون أسابيع، يتيح للبنان وإسرائيل البدء في مفاوضات لحلّ هذا النزاع.وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر "أعتقد أننا نحقّق تقدّماً تدريجياً"، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عر بية).وتابع خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين لبنانيين "أتطلّع إلى الانتهاء من اتفاق الإطار، كي تتمكّنوا مع الإسرائيليين من المضي قدماً نحو التفاوض حول حدودكم".