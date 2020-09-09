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الكويت: شركة عقارية غسلت 340 مليون دينار

الكويت: شركة عقارية غسلت 340 مليون دينار
رام الله - دنيا الوطن
في قضية جديدة من جرائم غسل الأموال، نقلت القبس من مصدر مطلع أن النيابة العامة أحالت مؤخراً قضية 4 متهمين (مواطنَينِ وعراقيَّينِ)، ارتكبوا جرائم احتيال ونصب عقاري وغسل أموال. 

وأكدت النيابة في تقرير اتهامها أن المتهمين الأربعة ــــ وهم هاربون ـــــ تحصّلوا على 340 مليون دينار من الجرائم التي ارتكبوها، حيث يملكون شركة تابعة لإحدى الشركات التي صدر حكم نهائي بإدانتها بارتكاب الأفعال الوهمية ذاتها والنصب على المواطنين وفق (القبس). 

وأكد المصدر أن بعض المشاهير، المحالين إلى النيابة حالياً، تعاونوا مع الرأس المدبر للشركة، وهو عراقي الجنسية، للتسويق للشركة، ومنتجاتها. 

وأكد المصدر لـ القبس أن النيابة تتتبع تلك الأموال المشبوهة، ومدى استفادة بعض المشاهير منها. منع سفر المشاهير الـ 8 مستمر أكدت مصادر مسؤولة أن النيابة العامة لم ترفع قرار منع السفر، الصادر بحق المشاهير الـ 8 الذين استدعتهم مطلع هذا الأسبوع، بتهمة شبهات غسل الأموال. 

وقالت المصادر إن النيابة العامة ستستدعي غداً الخميس دفعة جديدة من المشاهير، ويتوقع أيضاً أن يستمر إجراء منع السفر على الدفعة الجديدة، وتجميد الأرصدة البنكية.

 المحكمة رفضت طلب مشاهير لفتح حساباتهم كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن هناك 6 مشاهير حتى الآن رفعوا دعاوى يتظلمون فيها من قرار النيابة العامة تجميد أرصدتهم، حيث إن النيابة رفضت فتح حساباتهم وأعذارهم بالصرف على احتياجاتهم وعائلاتهم.

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