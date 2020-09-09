بعد ظهور أعراض جانبية: شركة أمريكية توقف تطوير لقاح (كورونا)

أعلنت شركة الأدوية العملاقة AstraZeneca Plc ، صباح اليوم (الأربعاء) ، أنها ستتوقف عن تطوير لقاح كورونا في المرحلة الأخيرة من العملية ، بعد إصابة أحد الذين خضعوا للقاح بمرض غير مفسر.





يعتبر اللقاح ، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد ، أحد اللقاحات الرائدة في العالم لفرص تطوير لقاح للفيروس بحلول نهاية العام. وأوضحت الشركة أن التجارب توقفت للسماح بفحص شامل للقضية من قبل لجنة مستقلة. كما أشارت إلى أنها تعمل على تسريع الاختبار المعني لتقليل التأثير المحتمل على تقدم تطوير التجربة وفق .





وقال مصدر مقرب من المصدر لصحيفة نيويورك تايمز إن أحد المشاركين في تجربة أجريت في المملكة المتحدة يعاني من متلازمة التهابية تصيب النخاع الشوكي وغالبًا ما تكون ناجمة عن عدوى. وقال التقرير إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المرض مرتبطًا بشكل مباشر بتجربة تطوير اللقاح .





رام الله - دنيا الوطن