تخفيف جديد للإجراءات.. تواصل حظر التجول بقطاع غزة لليوم الـ 16

يستمر سريان حظر التجول في قطاع غزة لليوم السادس عشر على التوالي، في إطار الجهود الحكومية لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).





ويأتي ذلك، فيما قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة الليلة الماضية، تخفيف إجراءات حظر التجول في غالبية محافظات القطاع.





وأكدت الداخلية، أن القرار جاء في ضوء التقييم المستمر للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في القطاع.





وأشارت إلى استمرار إغلاق محافظة شمال القطاع بشكل كامل دون أي تغيير على الإجراءات السابقة، بسبب استمرار ارتفاع الإصابات فيها.





وأوضحت أن تخفيفًا في إجراءات حظر التجول سيسري في محافظة غزة، باستثناء مناطق: النصر، الشيخ رضوان، الشاطئ، الصبرة، التفاح والدرج، الجديدة والجزء الشمالي من التركمان بحي الشجاعية.





ونبهت إلى تخفيف إجراءات حظر التجول في المحافظة الوسطى، باستثناء بؤرة تقع في مخيم المغازي.





وشددت على استمرار تخفيف إجراءات حظر التجول في محافظتي خانيونس ورفح، مع إبقاء الإجراءات في المناطق المغلقة بالمحافظتين، كما هي دون تغيير.





وقالت: إنه يمنع التحرك في جميع المحافظات والمناطق الخاضعة لقرار تخفيف إجراءات حظر التجول، بعد الساعة 8:00 مساء، وحتى الساعة 7:00 صباحًا، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.





وعززت وزارة الداخلية أجهزتها الأمنية بـ 528 عنصرًا مستجدًا في أجهزتها سيتم استيعابهم يوم الأربعاء، حيث تم توظيفهم على بند التشغيل المؤقت لمدة ثلاثة شهور، لتعزيز وإسناد عمل الوزارة في مواجهة جائحة (كورونا).





وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت صباح الثلاثاء عن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.





وأوضحت الوزارة، في تقرير يومي، يستعرض مستجدات (كورونا)، أنها أجرت 1269 فحصًا لعينات خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأشارت إلى أن إجمالي المصابين في القطاع منذ آذار/ مارس الماضي، وصل إلى 1269 إصابة، تعافى منها 89.





ومنذ 24 آب/ أغسطس الماضي، تفرض وزارة الداخلية، إجراءات مُشددة في إطار مواجهة انتشار فيروس (كورونا)، تتضمن حظر التجول في جميع محافظات قطاع غزة، والفصل بين المحافظات، وتقسيمها إلى مربعات وأحياء.





وحذّرت مؤسسات حقوقية ورسمية من الآثار الكارثية لانتشار الفيروس في القطاع، في ظل أوضاع إنسانية متردية، وإمكانيات صحية محدودة للغاية.

رام الله - دنيا الوطن