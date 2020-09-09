الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل في بلدتي الرماضين وبني نعيم

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم أربعة منازل في بلدتي بني نعيم، والرماضين، في محافظة الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة بني نعيم شرق الخليل، وصورت وأخذت مقاسات منزل الشهيد محمد طرايرة، وأخطرت بهدمه.



وكانت قوات الاحتلال، فجرت في الخامس عشر من آب/ أغسطس عام 2016، الجدران الداخلية للطابق الأول في منزل الشهيد الطرايرة.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرماضين جنوب الخليل، وأخطرت المواطنين: سمير حسين مليحات، وسامي أبو الحسن، وشكري إبراهيم مليحات، بهدم منازلهم.