الكيلة: قطاع غزة به حالة وبائية مجتمعية وفيروس (كورونا) منتشر مجتمعياً

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، صباح اليوم الأربعاء، أن تقرير الوفد الوزاري، الذي زار قطاع غزة، سيكون على مكتب رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم.



وأكدت الكيلة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أنه بمجرد وصول الوفد أمس إلى رام الله، كان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء، لإطلاعه على النتائج المبدئية للزيارة.



وأشارت إلى أنه في قطاع غزة، هناك حالة وبائية مجتمعية، حيث أن الفيروس منتشر مجتمعياً، وهذا يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة؛ للحد من انتشار الفيروس بشكل أوسع.



وأوضحت، أن سبب انتشار الفيروس اجتماعياً، هو أن هناك كثافة سكانية عالية في قطاع غزة، بوجود 5 آلاف شخص لكل كيلومتر، وهنا تكون احتمالية انتقال الفيروس أقوى.



وحول أوضاع الأسرى في السجون، أكدت الكيلة، أنه تم إبلاغ الصليب الأحمر، بأن هناك ضرورة لإرسال طواقم طبية للأسرى، حيث تم تقدبم عرض على الصليب الأحمر، بأن تتوجه طواقم من وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله؛ لمتابعة وضع الأسرى في السجون، معربةً عن تمنياتها بالموافقة على هذا العرض.