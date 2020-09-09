رسالة من الرئيس عباس إلى زعيم كوريا الشمالية

هنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، كيم جونغ أون، لمناسبة احتفال بلاده بذكرى تأسيس الجمهورية.





وثمن الرئيس في برقية التهنئة مواقف كوريا الشمالية التضامنية الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والسيادة على تراب أرض فلسطين وعاصمتها القدس وفق (وكالة الأنباء الرسمية ).





وتمنى الرئيس، للرئيس جونغ أون، موفور الصحة والسعادة، ولعلاقات الصداقة الوطيدة والاحترام المتبادل التي تجمع الشعبين والبلدين، مزيدا من التطور والارتقاء.

رام الله - دنيا الوطن