توغل إسرائيلي محدود شرق الشجاعية



وقالت مصادر محلية إن 8 جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة محدودة انطلاقًا من بوابة الطاقة شرقي حي الشجاعية، وتقوم بأعمال تجريف في محيط المكان.



وأشار إلى أنه يصاحب ذلك إطلاق نار صوب أراضي المواطنين الزراعية بشكل متقطع، دون أن يبلغ ذلك عن وقوع إصابات.



وتتوغل قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى لمسافات محدودة للقيام بأعمال تجريف وتمشيط بحثًا عن أنفاق للمقاومة، فيما تستمر في استهداف المزارعين خاصة مع بدء مواسم حصاد مزروعاتهم.



رام الله - دنيا الوطن​توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح يوم الأربعاء، بشكل محدود شرقي مدينة غزة.