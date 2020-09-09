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(كورونا) في إسرائيل: اغلاق 1368 مدرسة و1021 روضة خلال أسبوع

(كورونا) في إسرائيل: اغلاق 1368 مدرسة و1021 روضة خلال أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة التعليم الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن إغلاقها 1368 مؤسسة تعليمية منذ بداية العام الدراسي قبل أسبوع، وذلك بسب إصابة الطاقم التدريسي أو الطلاب بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيانات "التعليم الإسرائيلية" المنشورة لأول مرة منذ بداية العام الدراسي، تم اغلاق 347 مدرسة و1021 روضة أطفال.

وتظهر البيانات أيضا أن 1817 طالبا في نظام التعليم يتم تعريفهم على أنهم مرضى نشطون بالفيروس، منهم 186 يعيشون داخل البلدات الحمراء. كما تم الكشف عن وجود 24780 طالبا في العزل المنزلي.

وقررت السلطات الإسرائيلية فرض "إغلاق ليلي" اعتبارا من مساء امس الثلاثاء، وذلك في 40 مدينة وقرية وحيا سكنيا اعتبرت موبوءة بفيروس كورونا، أغلبها عربية، على أن يستمر هذا التدبير حتى 15 من الشهر الجاري.

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