الاحتلال يُداهم عدة منازل في بيت لحم

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدة منازل وفتشتها في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، وفق وكالة (وفا)، أن قوات الاحتلال، داهمت منازل ياسين حمودة أبو سرور في مخيم عايدة شمالاً، ويوسف اللحام في مخيم الدهيشة جنوباً، وحسن محمد الورديان في منطقة جبل هندازة شرقاً، وفتشتها وعبث بمحتوياتها، قبل أن تنسحب دون أن يبلغ عن اعتقالات.



يذكر، أن قوات الاحتلال، صعدت في الأيام القليلة الماضية من اقتحاماتها، ودهمها للمنازل، واعتقال عدد من المواطنين.