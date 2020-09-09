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رئيس بلدية البريج: سمحنا للمطاعم الشعبية وبعض محلات الصرافة بالعمل وفق الإجراءات

رئيس بلدية البريج: سمحنا للمطاعم الشعبية وبعض محلات الصرافة بالعمل وفق الإجراءات
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد أيمن دويك، رئيس بلدية البريج، أنه منذ بداية انتشار فيروس (كورونا) في المجتمع الفلسطيني، بغزة، عقدت بلدية مخيم البريج ولجنة الطوارئ، وتم وضع الخطط اللازمة لمواجهة هذه الجائحة، وتم تطبيقها على الأرض في اليوم التالي.

وقال دويك لـ"دنيا الوطن: "أغلقنا منافذ المخيم والابقاء على مدخل واحد، حتى يتم متابعة السير داخل المخيم، ومراقبة أي مركبة تدخله، كما أغلقنا الأسواق الشعبية، وحددنا أماكن لبيع الخضار، حيث هناك 18 محلاً بالمخيم، تم إعطاؤهم التصاريح للعمل داخل المخيم، للعمل على عدم التجمهر، والتباعد بين الناس".

وأوضح دويك، أنه تم تعقيم العديد من الشوارع في المخيم، لافتاً إلى أنه تم وضع نقطة لتعقيم المركبات والبضائع على مدخله، بالإضافة إلى نشر الفيديوهات التوعية للمواطنين لأخذ أساليب الوقاية من هذا الفيروس، حتى لا ينتشر بالمخيم.

وقال: "ندرك جميعاً أن هذه الجائحة أكبر منا جميعاً، وأن دولاً لم تستطع تجاوزها إلا من خلال وضع خطط للتعايش مع هذا الفيروس، وبالتالي يجب أن نستفيد من تجارب الآخرين، واتباع أساليب الوقاية المتبعة من منظمة الصحة العالمية".

وفي السياق، أكد دويك، أنه قبل ثلاثة أيام، أبلغت لجنة الطوارئ، بأن المخيم هو ضمن المناطق المسموح له بالتسهيلات، مشيراً إلى أن مجلس البلدية بادر في التعاون مع لجنة الطوارئ لوضع خطة لهذه التسهيلات.

وقال: "نحن معنيون بهذه التسهيلات، ولكن في المقابل حريصون جداً بالابقاء على حالة الطوارئ، وعدم استهتار الناس بهذه الإجراءات، ومن هذه التسهيلات، السماح للمطاعم الشعبية بالعمل، كونها كانت تضغط علينا بشكل يومي أنها بحاجة للعمل اليومي، لتوفير قوت أبنائهم، فسمحنا لها بشرط عدم التجمع بداخلها، ومتابعة المواد التي تصدرها هذه المطاعم، حيث تم استدعاؤهم، ووقعوا على تعهدات بالالتزام بأساليب الوقاية".

وأضاف دويك: "كما سمحنا لبعض محلات الصرافة والاتصالات، وفق الضوابط المطلوبة، والبعض أخذ التصاريح من بلدية البريج، وذلك بعد توقيعهم على تعهدات بالالتزام بأساليب الصحة والسلامة".

وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في مخيم البريج، هي تسع إصابات حتى اللحظة، مؤكداً أن هناك استقراراً بداخله، بالإضافة إلى التزام المواطنين لحد ما بساعات حظر التجول، والحركة من الساعة الثامنة وحتى السابعة صباحاً.

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