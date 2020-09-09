برلماني أردني: يجب وقف الخلافات بين الفلسطينيين والاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة

خاص دنيا الوطن

أكد خليل عطية، عضو البرلمان الأردني، أن الجميع يدعم كل توجه وتحرك صادق من أجل وحدة الشعب الفلسطيني، لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وما يتبعه من التطبيع، الذي ينخر في وحدة الأمة العربية والإسلامية.

وقال عطية لـ "دنيا الوطن": "نحن مع كل تحرك صادق لرأب الصدع والوحدة، من أجل أن تعود فلسطين لأهلها، وأن تتحطم كل المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني".

وشدد البرلماني الأردني، على ضرورة وقف كل الأمور التي تؤدي إلى زيادة الخلاف، ونسيان كل الخلافات السابقة، والعمل بصدق وإخلاص؛ من أجل فلسطين، والتوحد الصادق، لمواجهة الاحتلال، ومن يتبعه ويدعمه من الحكام.

وفي السياق، قال عطية: "يجب على كل مخلص، أن يدعم هذا التوجه، أن يبذل خطوات حثيثة وصادقة لإتمام المصالحة الفلسطينية بين فصائلها المختلفة".

وحول تلكؤ الاحتلال بتنفيذ تفاهمات التهدئة، أكد عطية، أن الاحتلال لا يعرف غير لغة القوة، معرباً عن دعمه لكل الفصائل الفلسطينية، التي تقاومة الاحتلال، حتى يرجع لصوابه، ويلتزم بما قدمه من تعهدات.