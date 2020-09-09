عاجل

  • قيادي بفتح: وزير المالية يحشر الأمور باتجاهات لا تخدم المصلحة الوطنية وقراراته ليست مدروسة

شؤون فلسطينية

برلماني أردني: يجب وقف الخلافات بين الفلسطينيين والاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة

برلماني أردني: يجب وقف الخلافات بين الفلسطينيين والاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة
خليل عطية
خاص دنيا الوطن
أكد خليل عطية، عضو البرلمان الأردني، أن الجميع يدعم كل توجه وتحرك صادق من أجل وحدة الشعب الفلسطيني، لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وما يتبعه من التطبيع، الذي ينخر في وحدة الأمة العربية والإسلامية.

وقال عطية لـ "دنيا الوطن": "نحن مع كل تحرك صادق لرأب الصدع والوحدة، من أجل أن تعود فلسطين لأهلها، وأن تتحطم كل المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني".

وشدد البرلماني الأردني، على ضرورة وقف كل الأمور التي تؤدي إلى زيادة الخلاف، ونسيان كل الخلافات السابقة، والعمل بصدق وإخلاص؛ من أجل فلسطين، والتوحد الصادق، لمواجهة الاحتلال، ومن يتبعه ويدعمه من الحكام.

وفي السياق، قال عطية: "يجب على كل مخلص، أن يدعم هذا التوجه، أن يبذل خطوات حثيثة وصادقة لإتمام المصالحة الفلسطينية بين فصائلها المختلفة".

وحول تلكؤ الاحتلال بتنفيذ تفاهمات التهدئة، أكد عطية، أن الاحتلال لا يعرف غير لغة القوة، معرباً عن دعمه لكل الفصائل الفلسطينية، التي تقاومة الاحتلال، حتى يرجع لصوابه، ويلتزم بما قدمه من تعهدات.

أخبار ذات صلة

قيادي بفتح: وزير المالية يحشر الأمور باتجاهات لا تخدم المصلحة الوطنية وقراراته ليست مدروسة

قيادي بفتح: وزير المالية يحشر الأمور باتجاهات لا تخدم المصلحة الوطنية وقراراته ليست مدروسة

رئيس بلدية البريج: سمحنا للمطاعم الشعبية وبعض محلات الصرافة بالعمل وفق الإجراءات

رئيس بلدية البريج: سمحنا للمطاعم الشعبية وبعض محلات الصرافة بالعمل وفق الإجراءات

انخفاض مفاجئ بأسعار صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض مفاجئ بأسعار صرف الدولار مقابل الشيكل

الكسواني: خطوة الاحتلال بتركيب أجهزة إلكترونية بالاقصى سياسية وسيادية

الكسواني: خطوة الاحتلال بتركيب أجهزة إلكترونية بالاقصى سياسية وسيادية

هل سينطلق دوري غزة لكرة القدم في موعده المحدد؟

هل سينطلق دوري غزة لكرة القدم في موعده المحدد؟

ياسر عبدربه: يجب إعادة تشكيل هيئات المنظمة لتشمل الكل الوطني

ياسر عبدربه: يجب إعادة تشكيل هيئات المنظمة لتشمل الكل الوطني

قيادي بفتح: بعض الأشخاص وقعوا بحفرة الانقسام وعلينا الخروج منها والمنظمة مفتوحة للجميع

قيادي بفتح: بعض الأشخاص وقعوا بحفرة الانقسام وعلينا الخروج منها والمنظمة مفتوحة للجميع

استمرار تأثير الموجة الحارة ولا تغيير على درجات الحرارة

استمرار تأثير الموجة الحارة ولا تغيير على درجات الحرارة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تناقش وضع غزة في ظل جائحة (كورونا)

"العربية الفلسطينية" تناقش وضع غزة في ظل جائحة (كورونا)

الكشف عن مضمون مشروع القرار الفلسطيني المقدم للجامعة العربية بشأن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

الكشف عن مضمون مشروع القرار الفلسطيني المقدم للجامعة العربية بشأن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

الرجوب يصدر ثلاثة قرارات خاصة بجمعية الكشافة

الرجوب يصدر ثلاثة قرارات خاصة بجمعية الكشافة

الصالح يتابع قضايا المواطنين عن كثب ويوعز بتسريع متابعتها وإنهائها

الصالح يتابع قضايا المواطنين عن كثب ويوعز بتسريع متابعتها وإنهائها

&#34;النضال الشعبى&#34; في قطاع غزة تطالب بتكاتف كل الجهود لمواجهة وباء (كورونا)

"النضال الشعبى" في قطاع غزة تطالب بتكاتف كل الجهود لمواجهة وباء (كورونا)

إصابة مواطنين بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب

إصابة مواطنين بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب

شاهد: &#34;الداخلية&#34; بغزة تكشف تفاصيل قراراتها الجديدة بشأن إجراءاتها ببعض المناطق

شاهد: "الداخلية" بغزة تكشف تفاصيل قراراتها الجديدة بشأن إجراءاتها ببعض المناطق

الخليل: الأمن الوقائي يضبط 393 شتلة مخدرات

الخليل: الأمن الوقائي يضبط 393 شتلة مخدرات

منوعات

وفاة الفنانة السودانية ستونة.. صاحبة أغنية &#34;شوكولاته&#34;

وفاة الفنانة السودانية ستونة.. صاحبة أغنية "شوكولاته"

فيديو منذ 16 عاماً يكشف المهنة التي أحبتها نادين نسيب نجيم قبل التمثيل

فيديو منذ 16 عاماً يكشف المهنة التي أحبتها نادين نسيب نجيم قبل التمثيل

لائحة الغرامات.. قائمة مشاهير الكويت الذي تم إخلاء سبيلهم في قضية غسيل الأموال

لائحة الغرامات.. قائمة مشاهير الكويت الذي تم إخلاء سبيلهم في قضية غسيل الأموال

&#34;حياتي ادمرت&#34;... انهيار سما المصري بعد تعديل حكم حبسها

"حياتي ادمرت"... انهيار سما المصري بعد تعديل حكم حبسها

شاهد: ميرهان حسين ترقص في حمام السباحة

شاهد: ميرهان حسين ترقص في حمام السباحة

صورة: سامو زين يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. أصبحت شابه

صورة: سامو زين يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. أصبحت شابه

شاهد: حليمة بولند تواجه انتقادات لجرأة إطلالتها

شاهد: حليمة بولند تواجه انتقادات لجرأة إطلالتها

شاهد: حرب كلامية بين رامي عياش ومخرج لبناني بسبب &#34;زوجته&#34;

شاهد: حرب كلامية بين رامي عياش ومخرج لبناني بسبب "زوجته"

هكذا ردت هالة صدقي على عروض الزواج من متابعيها.. رب ضارة نافعة

هكذا ردت هالة صدقي على عروض الزواج من متابعيها.. رب ضارة نافعة

شاهد: هنا الزاهد تخطف الأنظار بصور جديدة وأثأر (التاتو) تعكر جمالها

شاهد: هنا الزاهد تخطف الأنظار بصور جديدة وأثأر (التاتو) تعكر جمالها

عربي

الكويت تُسجل 50 مليار دينار فوائض مالية خلال 20 عاماً

الكويت تُسجل 50 مليار دينار فوائض مالية خلال 20 عاماً

الولايات المتحدة تُعلن خفضاً إضافياً لقواتها في العراق

الولايات المتحدة تُعلن خفضاً إضافياً لقواتها في العراق

فيضان النيل يُهدد مواقع أثرية في السودان

فيضان النيل يُهدد مواقع أثرية في السودان

الإمارات تكشف الشخصية التي ستوقع على اتفاق السلام مع إسرائيل

الإمارات تكشف الشخصية التي ستوقع على اتفاق السلام مع إسرائيل